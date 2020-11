Se billedserie Visualisering af gårdrummet i Lerholmen. PR-foto

Firmaer går sammen: Skaber boliger for alle generationer

Taastrup - 06. november 2020 kl. 05:58

De første beboere er allerede flyttet ind i den nye bebyggelse Lerholmen i Nærheden, og nu er også de første seniorer flyttet ind i Bovieran NærHeden.

Direktørerne fra ejendomsselskaberne bag, Flemming Joseph Jensen og Lars Jacobsen, mener begge, at samarbejdet om ejendommene her vil resultere i en optimeret værdiskabelse for både selskaberne, beboerne og nærområdet.

- Vores boligprojekter i Nærheden er første gang, at samarbejdet mellem alle tre parter udfolder sig i to indflytningsklare boligejendomme, som bygger på en fælles vision om at skabe attraktive byområder for alle generationer. Boligejendommene skaber ikke blot værdi for beboerne og os, de bidrager til hele visionen med Nærheden, fortæller Flemming Joseph Jensen, adm. direktør i Balder Danmark og Sjælsø Management.

Parterne forstærker hinanden Balder Danmark, Bovieran Danmark og Sjælsø Management er koncernforbundne, hvilket direktørpositionerne også afspejler. Flemming Joseph Jensen er adm. direktør i Balder Danmark og Sjælsø Management, og Lars Jacobsen er adm. direktør i Bovieran Danmark og projektudviklingsdirektør i Sjælsø Management.

Balder Danmark og Sjælsø Management har indtil nu samarbejdet om hele 11 boligprojekter, og alle tre selskaber om tre boligområder, hvoraf det første står klar til indflytning.

Flemming Joseph Jensen fremhæver, at parternes fælles vision om at skabe boliger til alle generationer muliggøres via synergien mellem dem.

- Hos Balder bygger vi lejeboliger, som appellerer til børnefamilier, par, singler, unge og ældre, og Bovieran Danmark opfører andelsboliger til seniorer på 55+. Projekterne henvender sig altså til forskellige kundegrupper, men tilsammen tilbyder vi boligmuligheder for en bred målgruppe. Lerholmen og Bovieran NærHeden er et eksempel på dette samarbejde, fortæller Flemming Joseph Jensen.

Lars Jacobsen fortæller følgende om ønsket med boligprojekterne i Nærheden:

- Visionen er, at en familie, bestående af flere generationer, kan bo i samme område og være tæt på hinanden i dagligdagen. Vores forventning er, at det vil skabe en stor tryghed og glæde.

I forlængelse af det siger Lars Jacobsen, at han på vegne af både Sjælsø Management og Bovieran Danmark sætter pris på samarbejdet med Balder Danmark.

- Vi føler os meget trygge i samarbejdet med Balder, og det skyldes, at vi særligt hos Sjælsø Management har arbejdet sammen med dem i mange år og på mange projekter. Vi kender Balders krav til boligsammensætning og kvalitet samt ønske om at give lejerne mere end en bolig, nemlig et hjem. Alt det stemmer overens med vores værdier, og på den måde har vi et solidt fælles fundament at arbejde ud fra, fortæller han.

Fællesskab og bæredygtighed Den nye bydel Nærheden er udviklet ud fra værdier om bæredygtighed, fællesskab og den nemme hverdag, og ifølge Flemming Joseph Jensen er det nogle værdier, som samarbejdspartnerne følte sig tiltrukket af, og som de spejler sig i.

- Vi så et kæmpe potentiale i Nærheden, hvis værdier stemmer overens med vores. For eksempel er fællesskab et vigtigt nøgleord i udviklingen af Nærheden og ligeledes i både vores og Bovierans ejendom, fællesskabet er nemlig afgørende for beboernes trivsel og livskvalitet. Det kommer bl.a. til udtryk i Lerholmens gårdrum, som byder på en legeskov til de mindste, en glaspavillon, bålsted, legehus og boldbane. Vinterhaven, som udgør hjertet i Bovieran-bygningen, er også et godt eksempel på, hvordan fællesskabet er tænkt ind. Her kan beboerne nyde hverdagen sammen under palmerne i et klima som ved den franske riviera, fortæller han.

Alt lige i 'nærheden' Ole Møller, direktør i byudviklingsselskabet NærHeden P/S, fortæller, at selskabet glæder sig over at kunne byde endnu flere beboere velkommen til Nærheden, som efterhånden har meget at byde på.

- Her får man en god beliggenhed lige ved stationen, den nye bro, som binder Hedehusene og Nærheden sammen, og ikke mindst ved skønne naturområder. Nærheden byder også på en nyåbnet SuperBrugsen, og næste år åbner en ny folkeskole og børneinstitution lige ved de to nye bebyggelser. Der er etableret byhaver og udekøkken, ligesom vi næste år forventer at åbne et kvarterhus - en slags fælleshus for beboerne. Endelig er vi i NærHeden optaget af gode parkeringsmuligheder og adgang til opladning af elbiler. Derfor har vi sammen med Clever etableret 36 ladebokse i det netop åbnede parkeringshus mellem Bovieran og Lerholmen, fortæller han.