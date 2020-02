Høje-Taastrup bryster sig af at være en grøn kommune, og nu viser en opgørelse fra en uafhængige organisation da også, at Høje-Tastrup er i toppen, hvad angår ambitiøse klimamål og strategier. Her er det et af de får, der holder beplantningen nede ved Høje-Taastrup Fjernvarmes solfangeranlæg ved Fløng. Foto: Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES media

Fire sjællandske kommuner blander sig i klimatoppen

Taastrup - 25. februar 2020

Byer som San Fransico, New York og Paris har nu fået selskab af fire danske kommuner på listen over de 105 byer i hele verden, der har de mest ambitiøse klimamål og klimastrategier.

Høje-Taastrup, Gladsaxe, Helsingør og Hørsholm er nemlig kommet med på listen.

Det fremgår af den årlige opgørelse fra den uafhængige organisation CDP (Carbon Disclosure Project), der hvert år sammenligner byer og kommuner verden over.

I opgørelsens A-klasse ligger udover Høje-Taastrup også byer som Lissabon og Oslo.

- Jeg er stolt og glad over, at Høje-Taastrup Kommune placerer sig i det gode selskab af byer og kommuner over hele kloden, som har ambitiøse målsætninger og handleplaner på klimaområdet. Og jeg kan love, at vi fastholder fokus, både i den daglige indsats, hvor vi blandt andet har gode samarbejder med Høje-Taastrup Fjernvarme, og når byrådet senere i år skal vedtage en ny ambitiøs klimaplan for de kommende år, siger borgmester Michael Ziegler (K) i en kommentar til CDP's opgørelse.

- En kommune kan gå foran med hensyn til for eksempel at energirenovere bygninger, benytte elbiler osv., som vi gør i Høje-Taastrup, men kommunen kan selvsagt ikke løse klimaudfordringerne alene: der er vi afhængige af engagerede borgere og virksomheder og gode samarbejder, pointerer Michael Ziegler.

Fjernkøling bliver til fjernvarme Og gode eksempler er der heldigvis nok af:

Høje-Taastrup Fjernvarme etablerede en enestående løsning, da man ved opførelsen af det nye grønttorv i Høje Taastrup, Copenhagen Markets, etablerede fjernkøling til grønthallerne og samtidig sikrede, at overskudsvarmen fra køleproduktionen bliver udnyttet i fjernvarmen.

Lignende løsninger er efterfølgende etableret andre steder.

Høje-Taastrup Fjernvarme arbejder også med lavtemperatur-fjernvarme, som optimerer udnyttelsen af fjernvarmen, ligesom Høje-Taastrup Fjernvarme har etableret anlæg, der henter varme ud af grundvandet, inden vandet returneres til åen - iltet og afkølet til glæde for plante- og dyreliv, for eksempel ørreden der gyder i Høje-Taastrup.

Seneste tiltag er kommende etablering af et damvarmelager - altså et anlæg, hvor man kan »gemme« overskydende varmeproduktion og hente varmen igen, når der er brug for den.

App til sampendling Virksomheder og boligforeninger i kommunen er også klimaambitiøse: For eksempel er taget på shoppingcentret City2 tæt forsynet med solceller, og det samme er taget på bebyggelsen Taastrupgaard samt en række kommunale bygninger.

Høje-Taastrup Kommune arbejder blandt andet med en løbende energirenovering af sine bygninger og en strategi for eldrevne køretøjer i kommunen.

Som noget helt nyt er kommunen ved at indgå samarbejde om løsningen NaboGo - en app-løsning, der gør det nemt at finde andre pendlere at følges med, så pladsen i bilerne og på vejene udnyttes mest energirigtigt.