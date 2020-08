Fire partier danner fælles front: - Vi skal sikre rødt flertal

Se billedserie Fire partier afslørede fredag, at de har indgået valgforbund til kommunalvalget i Høje-Taastrup i 2021. Aftalen blev underskrevet i Hakkemosen i dag for at understrege det fælles fokus på den grønne dagsorden. Her er det fra venstre Ôzdes Durukan (SF), Emil Viskum (EL), Peter Faarbæk (S), Kenn Patrick Peterson (AL), Irina Bjørnø (AL), Halil Kara (EL) og Birger Juul (SF). Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Taastrup - 28. august 2020 kl. 15:11 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire partier danner fælles front, når borgerne i Høje-Taastrup Kommune til næste år skal bestemme, hvem der skal stå ved roret de næste fire år.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet afslører fredag, at de har indgået et valgforbund til kommunalvalget. Det sker for at undgå stemmespild.

- Det er vigtigt, at der kommer et stærkt alternativ til Michael Ziegler (K). Og hvis der skal komme det, så er vi nødt til at stå sammen allesammen for at sikre borgerne i Høje-Taastrup en ordentlig velfærd og lige muligheder, siger Peter Faarbæk (S).

Rent teknisk betyder et valgforbund, at partiernes stemmer lægges sammen i én stor bunke, når de 21 mandater i byrådet skal fordeles efter valget. Først herefter fordeles mandaterne så indbyrdes blandt valgforbundets partier.

- Hovedideen med valgforbundet er, at vælgerne ved, at hvis de sætter deres kryds ved ét af de fire partier, så kommer deres stemme til at tælle til fordel for rød blok, understreger Emil Viskum (EL).

Kostede ved sidste valg Ved sidste kommunalvalg var de røde partier ikke i et fælles valgforbund, og det kostede på bundlinjen.

Havde de været sammen, kunne de have fået mindst ét og tæt på to ekstra mandater samlet set.

Socialdemokraterne stod alene og fik fem mandater, og Enhedslisten og SF var i valgforbund og fik samlet ét mandat, som gik til Enhedslisten. Men der var et betydeligt stemmespild, og havde de tre partier været i valgforbund, kunne de have sikret sig et ekstra mandat.

Alternativet var ved sidste valg i valgforbund med Radikale Venstre, som sikrede sig et mandat og endte med at pege på Michael Ziegler som borgmester. Dermed var der set fra rød blok også et stemmespild her.

Radikale Venstre er ikke inviteret med i det fælles valgforbund.

- Det er ikke, fordi det handler om at holde nogen ude, men vi kan se, at der nok er en politik til forskel, siger Emil Viskum med henvisning til, at Radikale Venstre ofte stemmer med det konservative flertal i byrådet, hvis der ikke er enighed om sagerne.

Partierne har ikke besluttet at pege på en fælles borgmesterkandidat endnu, men ifølge Enhedslisten vil det give mening at pege på spidskandidaten fra det største af de fire partier efter valget, hvilket sandsynligvis vil blive Socialdemokratiet og Peter Faarbæk.

- På den måde vil det være vælgerne, der afgør det, siger Emil Viskum.

Fælles mærkesager De fire partier er blevet enige om en række mærkesager, som de sammen vil kæmpe for både i valgkampen og i byrådet efter valget.

Derudover vil de efter fortsat koordinere på tværs af partierne og sikre, at alle bliver hørt i det daglige politiske arbejde i udvalg, byråd og på Rådhuset - uanset, om partiet er blevet valgt ind i byrådet eller ej. Udover partiernes egne selvstændige valgprogrammer har de i valgsamarbejdet blandt andet fokus på følgende politikområder:

• Mere skov og flere naturområder - slut med at inddrage grønne pletter

• Fokus på klima f.eks. gennem grøn indkøbspolitik og mere genbrug

• Flere billige almene boliger

• Mindre bebyggelsesprocent ved nye byggerier

• Større indsats for at mindske støjgener

• Bedre offentlig transport

• Nej til Ring 5

• Styrket indsats mod social dumping

• Bedre plads til omsorg, leg og udvikling for børn i dagtilbud

• Gode rammer for udfoldelse af undervisningens indhold, elevernes medindflydelse og demokratisk udvikling i folkeskolen

• Velfærd for ældre, udviklingshæmmede og andre der har behov for hjælp fra fællesskabet.

• Mere åbenhed og gennemsigtighed.

Det er kommunalvalg den 16. november 2021.