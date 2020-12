Fire mænd dømt for knivstik i nakken

Nu er fire mænd - to på 21 år, en på 25 år og en på 28 år - blevet dømt i sagen. De blev i Retten i Glostrup idømt fra ét år og otte måneder og op til to år og tre måneders ubetinget fængsel - afhængig af tidligere domme. Den 25-årige, som er pakistansk statsborger, født og opvokset i Danmark, skal desuden udvises med indrejseforbud i 12 år.

Den 23-årige blev lokket til at mødes med mændene på Høje Taastrup Station, under påskud af at de skulle tale sammen. Ifølge anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi var baggrunden, at den 23-årige ikke ville være med i mændenes gruppering. En vurdering, som retten var enig i.