Fire mænd dømt: Forberedte kæmpe kup

Taastrup - 24. marts 2021 kl. 10:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup har netop afsagt dom i sagen mod fem mænd, der var anklaget for at forberede et kæmpe røveri mod værdihåndteringsvirksomheden Loomis i Høje Taastrup.

Fire mænd er blevet kendt skyldige i at have forberedt et kæmpe kup mod virksomheden i Høje Taastrup. En 27-årig svensk mand er blevet frifundet for at have deltaget i forberedelserne af røveriet.

Den 27-årige blev dog, sammen med to andre svenske mænd, dømt for tvang, trusler, frihedsberøvelse og røveri mod en mand i Hedehusene.

Tidligere dømt for stort røveri De fem mænd - en 51-årig fransk statsborger og fire svenske statsborgere på 28, 27, 27 og 23 år - var i fællesskab tiltalt for forsøg på røveri af særligt grov beskaffenhed.

Den 51-årige var også tiltalt for at rejse ind i Danmark, selvom han i forvejen var udvist for bestandig. Han er nemlig tidligere dømt for at have deltaget i røveriet mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup. Det skete i august 2008, og udbyttet var 62 millioner kroner.

Omfattende sikkerhed I november 2019 slog Vestegnens Politi til mod fem mænd, som man et stykke havde haft i kikkerten for at planlægge et kup mod en værdihåndteringsvirksomhed i Høje Taastrup.

De fem mænd har siden siddet varetægtsfængslet.

Ifølge anklageskriftet mod de fem mænd, så havde de til hensigt at gennembryde virksomhedens omfattende sikkerhedsforanstaltninger, og derefter true personalet til at udlevere et »betydeligt pengebeløb«.

Loomis-bygningen er nærmest som et Vestegnens Fort Knox. Blandt andet er hele det cirka 9.000 kvadratmeter store center bygget med tykke gulve, mure og tag, og der er omfattende sikkerhedssystemer, overvågningssystemer og adgangskontrol for biler og personer - også når man skal bevæge sig rundt inde i bygningen. Sikkerheden går simpelthen frem for alt.

Virksomheden i Høje Taastrup håndterer dagligt i omegnen af en halv milliard kroner i sedler og mønter.

Loomis-bygningen blev opført efter de to millionrøverier på Vestegnen i 2008, der netop var rettet mod værdihåndteringsvirksomheder.

Filmede også ved politigården De fire dømte mænd havde, ifølge anklagen, rekognosceret mod samt optaget film og fotos af virksomheden i Høje Taastrup og dens nærområder, ligesom det samme var tilfældet med politigården i Albertslund.

Også Arrivas busholdepladser på Ejby Industrivej i Glostrup og i Søborg var blevet overvåget. Ifølge anklagen var det nemlig meningen, at brændende busser skulle forsinke politiet i at komme frem til virksomheden i Høje Taastrup efter røveriet.

Ifølge anklagen var der også tegnet et kort med en mulig flugtrute. Og en aften i november 2019 havde de tiltalte, ifølge anklagen, besigtiget virksomheden og dens nærområde i Høje Taastrup, blandt andet Thorslundemaglevej i Taastrup, herunder om det var muligt at adskille to bomme, så køretøjer kunne passere. Det er opfattelsen hos politi og anklagemyndighed, at Thorslundemaglevej mod Ishøj formentlig skulle udgøre en del af flugtruten.

Ifølge anklageskriftet forberedte de fire mænd sig grundigt på, hvordan de kom ind, udførte røveriet og slap derfra igen.

Foruden at undersøge og filme virksomheden og lokaliteter i nærheden, skaffede de maskeringer og elektronisk udstyr, og på nettet søgte de efter sprængstoffer og entreprenørmaskiner til at gennembryde virksomhedens mur.

Mand »kidnappet« i Hedehusene De fire svenskere var desuden tiltalt for ulovlig tvang, trusler og røveri mod en mand, de frihedsberøvede i Hedehusene i oktober 2019 og kørte rundt med i Storkøbenhavn, til han undveg 17 timer senere.

En af de fire, en 28-årig svensk mand, blev dog frikendt.

Ifølge anklagen fandt dette forhold sted i en haveforening i Hedehusene kort efter midnat. De kørte ind foran en mand i bil, tvang ham til at slukke motoren og truede ham med en pistol til at aflevere sine bilnøgler. Han blev derefter hevet ud af bilen og lagt i håndjern, og det var starten på en frihedsberøvelse, der varede i 17 timer - heraf cirka halvanden time i bagagerummet på gerningsmændenes bil.

Mens gerningsmændene kørte rundt i det storkøbenhavnske område, blev offeret slået og truet på livet med en kniv. Gerningsmændene forlangte en million for at slippe ham fri, ligesom han fik frastjålet blandt andet to telefoner, en guldkæde, kontanter og forskellige beklædningsgenstande. I et ubevogtet øjeblik lykkedes det til sidst offeret at flygte fra gerningsmændene.

