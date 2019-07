Fire guldmedaljer: Lokal svømmer er nordens bedste

Her mødtes svømmere fra Danmark, Sverige, Island, Finland, Estland og Litauen og kæmpede om at blive nordens bedste juniorsvømmere. Schastine Tabor var en af de kun fire danske årgangssvømmere, der kom under kravtiden til NJM, da de svømmede DM for årgangssvømmere for to uger siden. Hun har derfor brugt de første to uger af sin sommerferie i vandet for at blive klar til NJM.