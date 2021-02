Find skøjterne frem: Her er isen sikker

10 gode råd om sikkerhed på isen:

Rådet for Større Badesikkerhed har udgivet 10 gode råd om sikkerhed på isen:

Gå aldrig alene på isen

Gå om muligt kun på isen ved en redningspost

Slip aldrig børn af syne, hverken dine egne eller andres

Gå ikke længere ud-end du i dårligt vejr kan ses fra bredden

Gå kun ud, hvis isen i forvejen er kontrolleret som sikker

Råb aldrig om hjæp for sjov

Er du faldet i en våge og kommer under vandet, så forsøg at bevare roen og svøm mod det mørkeste sted, hvor du kan finde vågen igen

Vend ryggen mod iskanten, stik albuerne bagud, svøm med benene og råb om hjælp

Er du kommet op på isen så bliv på ryggen indtil du ert langt væk fra hullet. Herefter kan du forsigtigt vende dig om og mave dig ind. Men husk, knæ og albuer kan få isen til at briste igen

Vær altid godt på klædt, når du tager på tur. Ser du en ulykke, tilkald øjeblikkeligt hjælp, både de som er i nærheden og 1-1-2.

Kilde: Rådet for Større Badesikkerhed