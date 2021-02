Lukas Oldrup Marsh fra 3s på Høje-Taastrup Gymnasium har fået lov at møde ind på gymnasiet for at deltage i den nationale filosofiolympiade. Hverken Corona eller nedlukning kan forhindre at eleverne deltager i faglige konkurrencer og fordyber sig. Foto: Høje-Taastrup Gymnasium

Filosofiske dilemmaer i en virtuel verden

Sara Nissen, som underviser i filosofi og matematik, har givet sine elever muligheden for at deltage i olympiaden:

- For nogle elever giver nedlukningen faktisk ekstra tid til at fordybe sig i skriftligt arbejde, og endda for at engagere sig mere i opgaver, der ligger uden for undervisningen, forklarer hun.