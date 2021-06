Se billedserie Hver mandag er der gå-fodbold i Hedehusene Idrætspark. Her må man ikke løbe eller tackle. Niels Hansen (grøn vest) er en af deltagerne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Fik revet korsbånd over for 30 år siden: Sådan kan Niels spille fodbold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fik revet korsbånd over for 30 år siden: Sådan kan Niels spille fodbold

Taastrup - 14. juni 2021 kl. 19:57 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

- Det, vi griner mest af, er, når vi ikke rammer bolden.

Orden kommer fra 74-årige Niels Hansen, der bor i Fløng.

Hver mandag spiller han gå-fodbold i Hedehusene Idrætspark sammen på et hold, hvor alle kan være med.

Han har selv spillet fodbold stort set hele livet, men fik revet korsbåndet over for 30 år siden.

Siden har han ikke kunnet løbe ordentligt og derfor ikke spillet fodbold, og derfor går han til gå-fodbold på et hold i Fløng Hedehusene Fodbold. Her må man ikke løbe og ikke tackle. Men det er sjovt, fortæller Niels Hansen, der også har haft prostatakræft.

- Jeg søgte om at komme med på FC Prostata, men det var ikke godt med mit knæ. Jeg savner kammeratskabet og det sociale. Det kan jeg få her til gå-fodbold. Det er sjovt, og det er hyggeligt, og vi snakker og drikker kaffe efter træningen, siger Niels Hansen. Artiklen fortsætter under billedet.

Der er plads til både kvinder og mænd, og der er ingen krav om forudgående kendskab til fodbold eller, at man er i kondition. Gå-odbold henvender sig til dem, der fx har småskavanker, livsstilssygdomme eller ikke er i god kondition. I baggrunden med kasketten er det Niels Hansen. Foto: Thomas Olsen

Holder kroppen i gang Han er aktiv i hverdagen og plejer at dyrke noget hver dag, som yoga og gymnastik. Det har ikke været muligt på grund af corona-nedlukningen, og derfor er han glad for igen at være startet op.

- Jeg havde min egen snedkervirksomhed i 30 år, hvor jeg var i gang. Det gælder om at holde kroppen i gang, for hvis jeg bare sidder og glor, får jeg endnu mere ondt, siger Niels Hansen og knæet, som han stadig døjer med.

På gå-fodbold-holdet er der plads til både mænd og kvinder i alle aldre. Det kræver ikke særlige evner med en fodbold, og det tilgodeser spillere, der eksempelvis er i dårlig kondition, har småskavanker eller livsstilssygdomme.

- Der var en dag, hvor vi spillede mændene mod kvinderne, og der fik vi sgu bank af kvinderne. Der blev vi pillet ned, fortæller Niels Hansen og fortæller, hvad det giver ham at være med.

Fakta: Kom og vær med Her er et udpluk af aktiviteter fra Høje-Taastrup Kommunes »Kom og vær med«-projekt. Der er både online, indendørs og udendørs aktiviteter.



- Gå-fodbold (ude)



- Motionsgang (ude)



- Minigolf (ude)



- Badminton (inde)



- Motionsboksning (inde)



- Begyndersvømning (inde)



- Dance’n’muscle (online)



- Hatha yoga (online)



- Puls og styrke (online)



Kilde: www.htk.dk/kom

- Man får rørt sig, og man holder sig i gang. Og så har vi det sjovt, men vi kunne godt bruge nogle flere spillere, så kom og prøv det, siger han.

»Kom og vær med« Gå-fodbold er en del af Høje-Taastrup Kommunes »Kom og vær med«-projekt, hvor kommunen samarbejder med lokale foreninger om hold for voksne, der ikke normalt dyrker motion i en forening eller ønsker at dyrke motion på et niveau, hvor alle kan være med.

Det er også et projekt, som Høje-Taastrup Kommune sætter fokus på i forbindelse med »Mens Healt Week«, der foregår i uge 24. Her sætter man fokus på mænds helbred og trivsel, som blandt andet kan blive forbedret ved at dyrke motionsaktiviteter, som eksempelvis gå-fodbold.

Det støtter Niels Hansen også op om.

- Det er vigtigt at sætte fokus på, for uanset, hvad man foretager sig, er det godt at komme ud og for eksempel spille fodbold. For så får man både det sociale og man får motion, og det er vigtigt for trivslen, siger han.

relaterede artikler

En uge med fokus på mænd: Derfor er det vigtigt at sætte fokus på mænds sundhed 13. juni 2021 kl. 16:04