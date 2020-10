Pengene går blandt andet til ture i lokalområdet.

Fik 1000 af staten: Kvinde donerer beløb til Mødrehjælpen

Taastrup - 23. oktober 2020 kl. 20:13 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Hos Mødrehjælpens lokalforening i Høje-Taastrup er der glæde efter en sms fra en lokal kvindelig pensionist, der har valgt at donere det skattefrie beløb på 1000 kroner, hun har fået udbetalt af staten, til netop den lokale afdeling af Mødrehjælpen.

Alle danskere på en eller anden form for overførselsindkomst har senest i oktober fået udbetalt sådanne skattefrie 1000 kroner, der for mange falder på et tørt sted.

Denne kvinde fra Høje-Taastrup, der ønsker at være anonym, har valgt at give beløbet videre.

- I søndags modtog jeg en sms fra en kvindelig borger, der skrev, at hun gerne ville donere de 1000 kroner til Mødrehjælpen, hun som pensionist har fået af staten. Efterfølgende ringede jeg hende op, og fik at vide, at hun ikke synes, at hun selv har brug for pengene, og at hun har tænkt på Mødrehjælpen, fordi hun selv som ung kommende mor, med en mand der studerede, modtog en hjælpepakke med bleer og andet udstyr - en hjælpepakke, vi i øvrigt fortsat deler ud. Og nu ville hun gerne give lidt tilbage. Hun har fulgt vores arbejde fra sidelinjen, siden vi startede op lokalt sidste år, siger Mette Gagner, der er formand for Mødrehjælpens lokalforening i Høje-Taastrup.

- Det er en rigtig solstrålehistorie. Det er fantastisk, at der findes folk med sådan et menneskesyn, lyder det endvidere fra Mette Gagner.

Hun fortæller, at den lokale afdeling af Mødrehjælpen bruger sådanne donationer til at arrangere små og store udflugter for de lokale familier, der er tilknyttet Mødrehjælpen. Familier, der har det svært økonomisk og som ofte også har det svært socialt. Mødrehjælpen har et tæt samarbejde med Familiens Hus i Høje-Taastrup.

Blandt de ture i lokalmiljøet, Mødrehjælpen har arrangeret indtil videre, er Hakkemosen og Hedeland et par af destinationerne. Mens Den Blå Planet og BonBon-Land er blandt de større udenbys ture, der er blevet arrangeret for familierne.