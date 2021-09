Se billedserie Der var over 200 deltagere, da TIK Veteransport i lørdags kunne fejre 25 års jubilæum. Foto: Lennart Morelli

Send til din ven. X Artiklen: Festligt veteranjubilæum fejret med dans og humor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festligt veteranjubilæum fejret med dans og humor

Taastrup - 09. september 2021 kl. 15:31 Kontakt redaktionen

Med et festligt arrangement i Taastrup Idrætscenter fejrede TIK Veteransport i lørdags sit 25 års jubilæum med deltagelse af 200 af foreningens medlemmer samt borgmester Michael Ziegler og TIK's hovedformand, Lars Monberg.

Som indledning til festen definerede toastmasteren Erhardt Franzen på morsom vis, hvad man skal forstå som veteran. Det er mennesker, der på mange forskellige måder er aktive i deres liv.

TIK Veteransport er netop kendetegnet ved at skabe rammerne for en aktiv veterantilværelse med mange forskellige motions aktiviteter og et godt socialt liv i klubhuset samt forskellige ture.

Borgmester Michael Ziegler bragte en hilsen fra byrådet med en understregning af det vigtige i at have et aktivt liv som pensionist, idet han takkede TIK Veteransport for at skabe rammerne for en god tilværelse som pensionist, og at han nok selv, når tiden kommer, vil være en del af veteransporten.

Også TIK's hovedformand Lars Monberg bragte en hilsen til alle deltagerne i veteransport.

Ved festen blev fire 25 års jubilarer, Erling Rasmussen, Finn Volfing, Erna Ingvordsen og Inge Petersen, hyldet for at have været med fra foreningens start, ligesom foreningens formand gennem alle 25 år, Vibeke Franzen, blev hyldet for en kæmpeindsats først i opstarten af foreningen og i hele perioden med en stærk dedikeret indsats.

Herefter dansede veteranerne i nogle timer til et velklingende orkester »Blå mandag«, så alt i alt tyder det på, at det var en dejlig fest i en forening, der skaber rammerne for en god livskvalitet blandt sine medlemmer.