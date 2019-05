Fest samler byen: Får 10.000 kroner i støtte

Og nu er der kommet en håndsrækning til arrangementet, for fritids- og kulturudvalget har valgt at give 10.000 kroner i tilskud fra integrationspuljen, selvom kommunens administration an befalede et afslag, fordi initiativet gennem flere omgange har modtaget tilskud fra Integrationspuljen til arrangementet, uden at det er tilstrækkeligt økonomisk selvbærende og forankret, hvilket er et krav for at modtage midler fra puljen.

»Festen på Pladsen« løber i år af stablen den 15. juni, hvor foreningerne i Hedehusene arrangerer dagen. Formålet er at skabe integration på tværs af alder, køn og kultur for og med områdets beboere.

