Fernisering: Drømmen om et landskab

- ... At se på Ingrid Møllers maleri er som at stå midt i de voldsomme geologiske processer. Man føler sig lille, overvældet og betaget, fordi hun ikke er bange for de store armbevægelser og de store følelser, og fordi hun har de kunstneriske kvaliteter til at skildre dem, så et maleri virkelig gør indtryk og bliver siddende på nethinden længe efter, man har betragtet det.