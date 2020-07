Send til din ven. X Artiklen: Ferien nærmer sig afslutning: Hygge i vildmarksbad og Legoland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ferien nærmer sig afslutning: Hygge i vildmarksbad og Legoland

Marc Nybro Ankerstjerne fra Høje Taastrup skulle have været på sommerferie på Madeira. Den blev aflyst på grund af corona-krisen, og derfor holder han og familien ferie i Danmark. Det er en drøm, han har haft i mange år. Fra hvert sted, familien kommer, vil han skrive om oplevelserne med håbet om at kunne inspirere andre til at holde ferie i Danmark. Vi er nået til dag 13, 14 og 15.

Taastrup - 16. juli 2020 kl. 15:17 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogle hyggelige dage på Tarm camping, skulle vi videre. Vi skulle hjem til min fætter i Billund. Så vi fik pakket bilen, rengjort hytten, betalt og aftalt ny ankomst. På gensyn Henrik, på gensyn Tarm camping. Jeg kan ikke sige noget dårligt om Tarm camping. Jo, at det ligger for langt væk fra os. Et sted vi holder rigtig meget af.

Blå bog Marc Nybro Ankerstjerne

31 år

Gift med Malene Nybro Ankerstjerne

Har Melina på fem år

bor i Gadevang i høje Taastrup

Arbejder som gårdmand i Brøndby.

Malene er skolelærer på Amager.

Melina skal starte i 0.A på Sengeløse skole

Har en blog på Facebook, der hedder "Ud med Nybro

Marc Nybro Ankerstjerne i holder sommerferie i Danmark, hvor de skal fra Taastrup-Slagelse-Lolland-Langeland-Sydfyn-Helgenæs-Thisted-Tarm-Billund-Taastrup, 18 dage i det danske land. Undervejs fortæller han om deres ferie på www.sn.dk/taastrup, Vi havde en kort tur fra Tarm til Billund. Køretid: 45 minutter. Vi ankom til min fætter Emils adresse, og han stod nærmest og ventede på os. Sikke en velkomst. Han var selv lige kommet hjem fra en køretur. Det var bare godt timet. Vi var der sidst i efteråret, så det var et stykke tid siden, vi var der. Men vi har altid noget at snakke om, og det er altid hyggeligt.

Vi fik noget frokost og spillede et spil. Så var vi en tur i vildmarksbadet, som Emil selv har lavet. Vi skal altid i det, så (traditionen tro) skulle vi også det denne gang. Med en kold øl! Emil har høns fritgående i haven, og Malene er ikke glad for høns. Men jeg syntes nu, hun klarede den godt. Melina har et legeværelse, hvor hun kan lege, så det er så fint. Vi snakkede og hyggede resten af aftenen. Emil og jeg gik i seng ved midnat. Vi havde en del ting at snakke om. Der er meget på denne tur, som er gået op for mig personligt.

På bondegårdsbesøg Onsdag var vi kørt en tur på bondegårdsbesøg. Karensminde. En gård, hvor der var træværksted, der nåede vi dog ikke ind desværre. Så var der smedje, hvor vi nåede ind, og der lavede Anton (Emils søn) og Melina et hjerte. Der var en masse dyr, som vi også fik klappet lidt på. Vi plukkede bær, som var ribs, da det kun var dem, som var tilbage. Så skulle Melina og Anton vaske dem, og så blev der lavet saft og syltetøj. Andre familier havde plukket solbær, stikkelsbær, hindbær og rabarber. Vi kom lidt for sent til det, men ribs var fint nok. Melina spiste nok mere, end hun lagde ned i spanden. Som belønning fik de børn, der hjælp et glas syltetøj og saft. Vi fik set det meste af gården, hvor der også var blomsterhave, urtehave, bærhave og grøntsager. Vi kørte også en tur i hestevogn, som var rigtig hyggeligt. Igennem en lille skov, hvor der var bistader. Så forklarede vi Melina, hvad det var, og at det er vigtigt, at vi passer på vores bier.

Melina lavede et hjerte sammen med sin fars fætters søn Anton i smedjen en bondegård. Privatfoto

En tur i vildmarksbad efter aftensmaden Efter gårdbesøg tog vi hjem og spiste frokost. Vi spillede lidt spil. Anton ville gerne i vildmarksbadet, så det tændte vi op i, så det var klar til efter aftensmaden. Jeg lærte Anton, hvordan man laver ild med tændstål og birkebark. Det brugte han lidt tid på, men det lykkes. Super sej dreng, med gåpåmod. Efter aftensmaden, hoppede vi i 38-40 grader varmt vand i vildmarksbadet. Nu hvor varmen var gået væk fra Danmark, måtte vi selv lave lidt varme. Det var vores sidste dag her i Billund, sammen med Anton og Emil. 2 dejlige dage. Planen var, at vi skulle blive her lidt mere, men Emil og Anton skulle på en sheltertur torsdag. Der skal Malene, Melina og jeg i Legoland og har efter vores besøg besluttet at tage de sidste to dage på Tarm camping. Så torsdag kører vi tilbage til Tarm, og lørdag slutter vores sommerferie. På søndag skriver jeg om vores sidste dage på vores ferie, og kommer med en afslutning og resume af den.

I Legoland Så kom dagen Melina havde glædet sig til. Nemlig turen til Legoland. Vi fik pakket bilen, og sagt farvel til Emil og Anton. Det var to dejlige dage sammen med dem, og næste år kommer vi tilbage igen. Vi kørte mod Legoland, så vi var der klokken 10 og kom ind med det samme. Der var flere indgange, for at sprede folk så meget så muligt. Der var sprit overalt, og personalet var opmærksom på, at man sprittede af, inden man gik ind til en forlystelse. At folk ikke altid gør det, og holder afstand, det havde vi desværre prøvet før på ferien. Trist, for der er en grund til at de får lov at åbne. Der kom en del mennesker jo længere tid der var åbent. Jeg skriver om resten af vores dag i næste indlæg. Senere skal vi til Tarm.

relaterede artikler

Rav og bunkers ved Vesterhavet: Og så blev der tid til voksenhygge 11. juli 2020 kl. 20:24