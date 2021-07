Se billedserie Melina og Marc får en is på Hårbølle Havn på Møn. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Send til din ven. X Artiklen: Ferien fortsætter: Motorcykler, middelalderstemning men også lidt skuffelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ferien fortsætter: Motorcykler, middelalderstemning men også lidt skuffelser

Taastrup - 08. juli 2021 kl. 06:33 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen

Efter en dejlig start på sommerferien med overnatning i tipien hos Peter, var vi nu kommet til Stubbekøbing.

Vi var kørt tidligt fra Kettinge, og var i Stubbekøbing klokken 9, da vi havde aftalt at spise morgenmad sammen alle sammen. Simon kom med morgenbrød.

Vi havde lejet et hus, hvor mine svigerforældre og Malenes mormor, bare kaldt mormor, var ankommet søndag.

Et rigtig lækkert ældre hus, som sat total i stand. Tæt på havnen, og med udsigt til vandet fra tagterrassen.

På udflugt Da vi havde set huset og spist morgenmad, lagde vi en plan for dagen.

Vi ville gerne se lidt af byen. Så vi gik en tur gennem byen, som har nogle virkelig flotte bygninger med historie. Stubbekøbing har meget historie og har haft sin storhed, kan man se. Desværre. For her er virkelig flot.

Turen gik hen til en badebro, rundt i havnen, hvor vi så »Fiskebrættet«, som Peter Ingemann har spist på, på hans tur rundt på knallert. Så forbi en legeplads, som Melina kunne lege på, og så hjem.

Da vi kom hjem, pakkede vi en køleboks med lidt til frokost og kørte ned til færgen. For vi skulle en tur til Bogø!

Skovpavillonen Ferie for os handler om at opleve noget. Se nye steder. Opleve det land eller det sted, vi er. Nu er vi i Danmark, så vi vil prøve at finde de små perler. Det, synes jeg, vi gør. Vi har set Peters sted, og så Stubbekøbing. Nu var det Bogøs tur til at vise os noget. Artiklen fortsætter efter billedet.

Melina og Marc ser på havet på færgen »Ida« fra Stubbekøbing til Bogø. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Vi kørte til færgen, og Simon og jeg kørte hver vores bil. De andre gik over, for på grund af regeringens sommerpakke var de gratis, mens en bil kostede 95 kroner.

En lille fin færge, vi sejlede med, og turen var så hyggelig.

Den mindede mig om Hundested-Rørvig-færgen, som jeg er opvokset med.

Da vi kom i land, så vi på et kort, hvor vi skulle køre hen.

Det blev »skovpavillonen«. Et rigtig fint sted, midt inde i skoven, som bare var så fint. En jættestue i »forhaven« og masser af bøg rundt om sig.

Vi fik lidt mad og fik hygget lidt.

Marcs sommerferie 32-årige Marc Nybro Ankerstjerne, hans hustru Malene og datteren Melina, der bor i Høje-Taastrup Kommune, tager igen i år på sommerferie rundt i Danmark.



Turen begynder på Lolland, kommer blandt andet forbi småøer i det Sydfynske Øhav, til Rømø, Tarm og Thy. Derudover går turen blandt andet også til Endelave, Munkebjerg og Givskud Zoo.



Som sidste år beretter Marc fra deres rundtur på www.sn.dk/taastrup



Følg Marc, Malene og Melinas sommerferie rundt i Danmark på www.sn.dk/taastrup i uge 27, 28 og 29, hvor Marc Nybro Ankerstjerne vil skrive om familiens oplevelser.



På de sociale medier kan man følge Marc på hans eget hashtag #danmarkrundtmednybro

Vi ville også se møllen på Bogø. Jeg elsker møller, så et møllebesøg siger jeg aldrig nej til.

Den var under renovering. Heldigvis. Så det må blive en anden dag.

Møn, is og øl Efter en lille skuffelse kørte vi til Møn og Hårbølle Havn.

En rigtig fin køretur derhen med masser af vand, marker og natur.

Vi ville have en is og bare sidde og nyde det gode vejr. Sikke dog en perle vi fandt igen.

En lille havneby, som bare oser af hygge og danskhed. Det er virkelig et besøg værd.

De har også et bryggeri der, hvor vi købte to øl fra.

Dem drak vi om aftenen - de smagte ganske fint.

Vi tog ikke færgen hjem, så vi kørte den »lange« vej. Så fik begge piger sig en lur hjem, og jeg kunne høre den musik, jeg ville.

Badetur Da vi havde spist aftensmad, blev vi enige om lige og få en badetur i havet.

Så alle gik derned på nær mormor, som blev hjemme og passede på huset.

Igen var vandet koldt, koldere end i går, synes jeg.

Men vi kom alle i, og det var meget rart.

Aftenen stod ellers bare på afslapning og hygge.

I morgen skal vi i Middelaldercentret i Nykøbing Falster.

Dag 3: En speciel dag Tirsdag havde Malene og jeg bomulds-bryllupsdag. Vi har været gift i to år.

Så svigerfar og jeg stod op klokken 7 og hentede morgenmad hos bageren for at fejre Malene og jeg. Jeg havde lavet lidt overraskelser for Malene.

Jeg havde købt en emaljekop med billeder af os på og en lille tekst.

Vi fik også gaver af mormor og svigermor og svigerfar.

Da vi havde spist morgenmad, gjorde vi os klar til at tage af sted mod Nykøbing Falster. Artiklen fortsætter efter billedet.

På Middelaldercentret i Nykøbing kan man skyde med bue og pil. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Middelaldercentret For vi skulle nemlig til Middelaldercentret i Nykøbing Falster.

Det tog cirka en halv time at køre dertil. En hyggelig tur gennem små byer og flot natur. Jeg synes, der er så hyggeligt og smukt hernede.

Vi ankom til centeret klokken 10, hvor det åbnede, og hvor vi skulle vise coronapas og selvfølgelig betale entré.

Vi blev mødt med et smil af de ansatte, og jeg var solgt fra første skridt, jeg trådte ind. Sikke dog et fint sted, de har fået lavet.

Jeg elsker gammelt, godt håndværk, og det er noget, de kan lave i Middelaldercentret.

Jeg fik en snak med mange af håndværkerne og fik lidt mere viden.

Jeg forelskede mig i en »skævkniv«. Det hedder den nok ikke, men den er flot.

Affyring af bliden Jeg kunne skrive så meget om stedet, men det ville fylde for meget, og så synes jeg faktisk, at du selv skal opleve det.

Så jeg skriver bare lidt om alt det, vi oplevede

Den første halve times tid brugte jeg på at snakke med de ansatte.

Sikke en viden, de har, og hvor flinke de er.

Klokken 12.00 ville vi se bliden blive affyret.

En blide var middelalderens kanon.

Den kunne skyde med, sten, tønder og alt, hvad der ellers var. De skød med alt, hvis der kom fjender.

Det var en fed oplevelse. Det er virkelig et besøg værd.

Svigerfar og jeg skød med bue og pil. Noget jeg skal øve mig på, men det var virkelig sjovt.

Melina syntes også, det var sjovt at være dernede, da der er rigtig meget til børn også.

Vi havde taget frokost med, som man kan spise dernede.

Jeg kan ikke sige det nok! Jeg vil anbefale at tage derned!

Vi var der i 3-4 timer, og jeg kunne have brugt meget længere tid.

Aftenhygge og afslapning Da vi kom hjem, sad vi på terrassen med halvtag og slappede af og hyggede os.

Pigerne gik senere ind for at se Tour de France. Os drenge sad og fik lidt øl. Vi fik lidt regn, som jeg var stor fan af, da det var rigtig varmt her.

Ellers stod den bare på hygge resten af aftenen.

Onsdag skulle vi videre.

Dag 4: Sidste dag i Stubbekøbing Så blev det onsdag, og nu skulle vi videre. Dog først ved 15.30 tiden. Vi skulle til Svendborg til en enkelt overnatning.

Vi skal sejle fra Tårs på Lolland til Spodsbjerg på Langeland.

Og så skulle Danmark jo spille onsdag aften, så det skulle vi se. Artiklen fortsætter efter billedet.

Nogle af de mange motorcykler, der var på det lokale museum med motorcykler og radioer. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Motorcykel- og radiomuseum Inden turen mod Svendborg delte vi os op i hold. Pigerne tog på shopping i byen. Selvom der ikke var så meget, men de fandt da lidt. De fandt tøj til Melina i den lokale Røde Kor-butik.

Vi drenge gik på museum. Motorcykel-og radiomuseum.

Det siger mig intet. Men hold da op, det var fedt! Det var så lokalt, som det kunne være. Men det var også virkelig flot lavet. De havde over 100 forskellige motorcykler. Alt fra danske, til tyske, til svenske og så videre.

Manden, som vi betalte hos, gav os en velkomst med en fortælling om starten på museet.

Vi var der i en times tid, og det var en kæmpe oplevelse. Det kan jeg også klart anbefale.

Fiskebrættet Til frokost skulle vi prøve det berømte stjerneskud på »Fiskebrættet« i Stubbekøbing. Peter Ingemann har prøvet det, og vi skulle da også prøve det.

Desværre kommer vi derned, og der var udsolgt af mad, og stjerneskuddet bliver kun lavet i weekenderne.

Så vi gik hen på den lokale grill lige ved siden af. Der fik vi en god frokost lige i solen på havnen.

Så vi blev enige om, at vi måtte lave en tur til Stubbekøbing igen. For vi må prøve det stjerneskud en dag.

Gammel togstation og lokale varer Da vi skulle hjem igen, gik vi forbi en stor flot bygning. Der var nogle skilte ude foran, med skriften »vinhandel«.

Jeg fik min svigerfar med derind, og det var et besøg, jeg ikke fortrød!

Vi kom hurtigt i snak med hende, der havde den, og fik historien om bygningen.

Det var oprindeligt en stationsbygning frem til 1966, og så var det politistation indtil 2007.

Hun købte den i 2017 efter at have solgt sit hus i... Taastrup. Det var lidt sjovt, at møde en fra den by, jeg bor i nu.

Vi fik en rigtig hyggelig og spændende snak om bygningen, som de var i gang med at renovere, og som de havde vinhandel i, og boede i.

Jeg fik også købt noget. Det hele var ikke bare snak, selvom jeg kunne snakke i flere timer.

Jeg købte en lokal gin og tonic fra Møn. Den skulle Malene og jeg have om aftenen til landskampen.

Af sted mod Svendborg Efter tre dage i skønne Stubbekøbing, skulle vi videre til Svendborg.

Jeg synes, at Stubbekøbing er totalt undervurderet. Vi synes, der er så smukt hernede. Med gamle bygninger og masser af historie.

Næste gang skriver jeg om vores tur i Svendborg og vores øhop. Vi skal nemlig til Skarø og Hjortø.