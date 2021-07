Se billedserie Gå vandretur ved Lodbjerg fyr. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Ferien fortsætter: Knallerttur, traktorhygge og sælsafari

Taastrup - 22. juli 2021 kl. 15:28 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen

Da vi kom til stedet i Thy med shelterne, var der meget vind. Så vi måtte tage de lange bukser og jakker frem.

Der var noget andet vejr, end hvad vi kom fra i Tarm, med 27-31 grader.

Men det var nu rart, at der ikke var så varmt.

Vi fik pakket vores sovegrej ud og slappet lidt af. Vi drak kaffe og spiste kage.

Vi ville ikke tage for meget frem, da det kun var en enkelt overnatning.

Melina legede med lidt pinde foran bålet. Vi voksne slappede bare af.

Jeg fik en besked via min blog, at en af følgerne havde fundet et af mine »udmednybro«-mærker på Hjortø i shelteret. Jeg har nemlig lagt mærker, de steder, vi har været, som folk kan tage. Det var meget sjovt, at følgeren havde fundet det så hurtigt og skrevet til mig. Så hende fik jeg en lille snak med.

Simon, Melina og jeg gik en tur til Spar for at købe lidt til hygge om aftenen.

Vi fik ikke aftensmad, da vi havde fået stor frokost tidligere på dagen.

Men vi kørte en tur til Thisted by for at gå en tur. Vi gik tidligt i seng, for vi ville gerne tidligt op.

Dag 16: På gensyn Thisted Næste morgen vågnede vi stille og roligt ved 7.30-tiden, og stod op kl 8.15. Malene lavede morgenmad til Melina og jeg, imens jeg pakkede vores grej sammen. Vi kørte af sted ca. 8.45 og tog et smut forbi McDonald's for at låne et toilet. Der var nemlig ikke toilet på pladsen, hvor vi havde overnattet, men vi klarede den.

Det var ellers et fint sted, og vi havde sovet godt i læ, selvom det blæste meget, da vi kom.

Denne dag skulle vi videre og mødes med mine svigerforældre igen - dog ikke ved den lejlighed vi havde lejet.

Hanstholm Bunkermuseum Vi skulle nemlig på museum først. Vi ankom lidt i 10, og stedet åbnede klokken 10.

Sidste år da Malene, Melina og jeg var i Thy og Hanstholm, nåede vi aldrig på bunkermuseum. Det ville vi gerne i år, og det kom vi.

Vi var så heldige, at vi havde fået fribilletter af Henrik. Melina fik gratis adgang, så vi tog Simon med på vores fribillet som dækkede op til tre personer.

Vi tilkøbte en togtur på de gamle skinner (mere om det senere).

Det var et rigtig flot og historisk museum. Det var flot lavet, fordi at vi måtte se så meget af bunkeren.

Der var corona-forholdsregler med ensrettet gangretning, og masser af sprit.

Da vi havde set selve bunkeren, skulle vi med toget rundt. Skinnerne blev dengang bunkeren var aktiv brugt til at transportere granater. Det var en fin tur gennem landskabet og det gamle depot med sprængstoffer.

Nørre Vorupør Vi var på museet i omkring to timer og var blevet lidt sultne. Vi havde lidt mad i vores kølebokse, noget at drikke, og lidt snacks.

Så vi stod og spiste ved vores biler. Det var rigtig hyggeligt, og vi blev enige om, at det var godt vi kom, da de åbnede. For der var fyldt med biler, da vi gik ud.

Jeg ville gerne vise de andre Vorupør, og det tog omkring 35 minutter og køre derhen.

Jeg har familie i Vorupør, og Malene, Melina og jeg var der også sidste år. Men det var mange år siden, at jeg havde været på havnen.

Min fætter var dog ikke hjemme denne gang. Var han det, ville vi have været forbi.

Men det var havnen og en is vi kom for denne gang. Jeg husker ikke så meget fra da jeg var der sidst, og det er nok 20-22 år siden. Men det var et glædeligt gensyn.

Vi fik en vegansk is fra »ice bakers«.

Jeg skulle da have tre kugler is, for jeg troede ikke, at de var store. Men det var kæmpe kugler, og jeg kunne ikke færdiggøre isen. Men det var den andenbedste is på turen. Artiklen fortsætter under billedet...

Ved dette shelter-sted har familien overnattet. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Nationalpark Thys center Da vi havde spist is, ville Malene og Simon testes, da der lå et testcenter på havnen. Mens de blev testet, gik min svigerfar og jeg rundt på havnen, hvor der var noget byggeri i gang.

Vi gik ned og så, at der var et center med information om nationalparken. Der ville vi alle gerne ind.

Det var virkelig fedt, og der var gjort meget ud af det. Der var et kæmpe kort over hele parken med små historier lavet i 3D-format. Det var vildt spændende. Det var gratis, men når man købte noget, gik nogle af pengene til centeret. Og der var mange fonde, der stod bag ved at støtte økonomisk.

Vi blev meget mere kloge på Thy, og de kræfter vandet har. Der er meget af landet, som er blevet taget af bølgerne.

Ved Agger mod vest var der blandt andet tre byer, der forsvandt i 1900-tallet. Så blev der bygget diger, moler og kystsikring for at holde på den del af området, vi kender i dag.

B&B på landet Vi var i Vorupør i halvanden time, og skulle nu mod vores næste bestemmelsessted. Det var kun 13 minutter fra Vorupør, og sikke dog et sted.

Det var et ældre ægtepar, som havde lavet deres gård om til bed and breakfast.

Der er fem lejligheder, og to hytter.

Vi havde lejet »stalden«, hvor der var plads til fem personer. Vi var seks, så Melina sov på en madras på gulvet inde hos bedstemor og bedstefar.

De havde katte, får, geder, kaniner, marsvin og hest. Så dem hilste vi selvfølgelig på. Og der var legeplads til børnene. Det var et virkeligt hyggeligt sted.

Malene og svigerforældrene kørte ud for, at handle imens Simon og jeg bare slappede af. Melina legede udenfor.

Hjælp på gården Lidt senere på aften da Simon og jeg sad og fik en øl, kom svigerfar ind og spurgte, om vi ikke ville hjælpe med at lukke geder ind.

Jeg sprang op af stolen, og sagde jo!

Så vi gik ned på marken, hvor gederne var, og tog ellers en ged hver. Vi anede ikke hvordan og hvorledes, vi skulle gøre. Jeg tog bare en ged, som var gået ud fra indhegningen og stod og spiste af et træ.

Det havde snor på, så det var næsten ligesom at gå med en hund.

Svigerfar og jeg fik lov at hente to. De sidste to var de to største geder. Det var vildt hyggeligt at prøve at hjælpe til.

Filmaften med Marvel Da vi havde hjulpet med at få geder lukket ind, og der var ro på gården, ville vi se film.

Malene og jeg går meget op i Marvel-universet, og der var udkommet en ny film her den 9. juli. Nu havde vi internet, og et fjernsyn. Så vi så »Black Widow« og fik en gin og tonic. Det var hyggeligt og rart med en afslappende aften.

Lækker morgenmad Jeg vågnede igen tidligt morgenen efter. Klokken 6.30. Så tog jeg et bad, lagde vores vasketøj sammen, og jeg så et afsnit Nak og Æd.

Vi havde bestilt morgenmad dagen før til afhentning kl 8.30. Det var en virkelig lækker morgenmad - med pålæg, æg, frugt og yoghurt.

Bakken med morgenmad hentede vi hos Birte og Gunner, som har gården. Når vi var færdige med at spise, skulle vi aflevere bakken igen hos dem. De er vildt søde, Birte og Gunner.

Besøg i Vang Alt imens jeg ville have en ekstra kop kaffe, kom Malene og sagde, at vi snart skulle køre!

Jeg havde da ikke set, hvad klokken var blevet.

Vi skulle nemlig lige forbi Vorupør og købe kage og en blomst inden et besøg hos min onkel i Vang inklusiv et besøg ved min mosters grav. Hun gik desværre bort i starten af året.

Det var hyggeligt lige og besøge min onkel, og vi var der et par timer.

Jeg fik også lagt en blomst på min mosters gravsted. Artiklen fortsætter efter billedet...

Et venligt gårdejerpar med en bed and breakfast gjorde meget ud af familiens besøg. Her er de på traktortur. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Traktortur Da vi kom tilbage fra Vang, skulle vi have frokost, og derefter slappede vi lidt af. Vi skulle nemlig nogle ting senere på dagen.

Melina legede med de andre børn, Malene slappede af i sengen, det samme gjorde Simon. Svigerforældrene sad udenfor, og jeg spillede switch i stuen.

Pludselig kom min svigermor ind og sagde: Hvem vil med på traktortur? Simon blev hjemme, og vi andre tog med.

Gunnar havde en gammel traktor fra 1961, med en gammel hestevogn bagpå. Der var plads til at kunne sidde 10-12 stykker bagpå. Så kørte vi rundt langs Gunners mærker. Midt på turen fik vi lov til at se hans vindmølle indefra.

Turen tog 20-25 minutter, og det var virkelig hyggeligt.

Vi var vilde med Birthe og Gunner for det, de gjorde, under vores besøg.

Fyr, landingsplads og fisk Da turen på traktoren var overstået, skulle vi faktisk videre. For vi ville gerne se nogle ting, inden turen gik videre til Klitmøller og spise.

Vi kørte først til Lodbjerg Fyr. Et smuk sted med vild og barsk natur. Vi gik en tur, og vi var alle begejstrede for naturen.

Der blev taget billeder, og svigermor og jeg snakkede om forskellige ting om naturen.

Den kan vi begge godt lide, og vi fandt endda »det glemte bær«, nemlig sortebær.

Jeg så også en sommerfugl, som var så smuk. Jeg ville gerne tage et billede, men den fløj desværre.

Da vi havde gået turen, så vi fyret, men ville ikke betale for at gå op i det. Så vi kørte videre mod Stensbjerg landingsplads. Et sted med historie, som kan læses og læres på et museum, der er på stedet. Det drives af frivillige, og der er flot. Vi sendte et beløb til dem som støtte. Det var et fint lille museum og et besøg værd.

Efter et kort besøg på Stenbjerg landingsplads, skulle vi til Klitmøller. Der skulle vi spise aftensmad på Niels Juel.

Det gjorde Malene og jeg også sidste år, og det var super lækkert. Det syntes vi, at de andre også skulle opleve.

Vi tog alle buffeten, som var super lækker. Niels Juel er et besøg værd også.

Da vi kom hjem, slappede vi af og gik tidligt i seng. Artiklen fortsætter efter billedet...

Mændene på ferien tog en herretur på knallert den ene dag. Det var et godt gensyn for Marc. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Dag 18: På knallerttour Vi fik morgenmad tidligt, da vi skulle på et par ture.

Sidste år var Malene og jeg på knallerttur i Thyborøn.

Det skulle jeg igen i år, men denne gang var Simon og svigerfar med. Malene, Simon og jeg havde givet svigerfar turen i fødselsdagsgave.

Det hedder »Maxitours« og det er Jens Hedevang, der har det. En super fin fyr, som ved meget om historien omkring Thyborøn.

Det, som Maxitours går ud på, er, at man kører rundt på knallert forskellige steder i Thyborøn. Så fortæller Jens nogle historier om byen og området. Når vi så har kørt rundt i 1,5 time, så sluttes der af med en øl eller sodavand og tørfisk. Det var fedt at køre med igen, og se hvad der er sket. Siden vi var med sidste år, har Jens fået en mekaniker og én mere til at køre ture, som Jens også selv gør.

Mens vi kørte rundt, var Malene, svigermor og Melina på Jyllandsakvariet, hvor vi havde fribilletter.

Sælsafari Efter vores ture hver især lavede vi en fælles tur.

Vi skulle nemlig på sælsafari, og se om vi kunne finde nogle sæler.

Men inden vi skulle i båden, fik vi alle redningsvest på.

Vi havde Peter som guide, som var rigtig god og sjov.

Peter kunne en masse historier om sand, vand og havnen.

Vi var ikke engang nået ud af havnen, da vi så den første sæl. Den svømmede rundt i havnebassinet.

Peter sejlede os ud til en vindmølle, og der snakkede vi om strøm, og der var en gæst ombord, der arbejdede indenfor vindmølle-branchen.

Vi sejlede videre fra vindmøllen, og der så vi en masse sæler. Det var meget hyggeligt. De slappede bare af, og én svømmede rundt tæt på os.

Turen varede en time, og det var en stor og fed oplevelse.

Stjerneskud Efter vores safaritur, skulle vi have noget mad.

Svigermor havde hørt og læst godt om pølseboden, hvor der også kunne fås fisk. Så fire af os fik stjerneskud, svigermor fik fish'n chips og Melina fik nuggets.

Vi kom midt i den travle tid, så vi ventede 45 minutter på maden. Vi var blevet informeret om det, så vi drenge fik os en øl.

Maden var al ventetiden værd, og det var heller ikke særlig dyrt.

Vi tog turen udenom hjemad, og det gjorde vi også derhen.

Det var virkelig en hyggelig dag.

En slap af-aften Efter en dag med sol, vind og mange indtryk, blev der hygget om aftenen. Vi var alle trætte, så vi slappede af, Melina så lidt tegnefilm, og nogle af os spillede spil.

Da Melina var blevet lagt i seng, så vi voksne filmen »Deadpool«.

Jeg så den ikke helt færdig, da jeg var træt.

Dag 19: Nyt sted Jeg vågnede klokken lidt i 5 om morgenen og kunne ikke sove mere. Så jeg satte mig ind i stuen, og så Nak og Æd.

Vi havde bestilt morgenmad til kl 8.00, for vi skulle videre denne dag til næste stop.

Malene, Melina og jeg tager videre på ferie, og de andre tager hjem.

Det har været hyggeligt med bondegårdsferie.

Næste onsdag tager vi hjem, og vi har nogle steder til gode endnu. Det bliver spændende.

Dette var 7. afsnit af sommer-følgetonen om Taastrup-familiens ferie. Næste afsnit følger om nogle dage.