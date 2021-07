Se billedserie På vej til Ribe med højt humør med feriefamilien fra Høje-Taastrup. Foto: Marc Nybro Ankerstjerne

Feriefamilie fortsætter i det sommervarme Jylland

Taastrup - 19. juli 2021 kl. 12:24 Af Marc Nybro Ankerstjerne Kontakt redaktionen

Vi skulle pakke sammen, og videre mod Tarm.

Rømø Vandrehjem var et rigtig dejligt ophold med masser af hygge.

Vi fik sagt pænt på gensyn, og kørte så videre.

Inden vi kørte til Tarm, ville Malene og jeg rigtig gerne forbi Ribe, og de andre ville gerne med. Vi var i Ribe ved 10.15-tiden, hvor vi hurtig fandt en p-plads.

Det var endnu en varm dag, så vi havde alle vandflasker med.

Vi var en tur i Ribe Domkirke. Vi ville gerne helt op i kirketårnet, som var en lang vej op. Men sikke dog et håndværk!

Da vi kom op i toppen, var der rigtig varmt. Jeg tog nogle billeder og så gik vi ned igen.

En fin oplevelse, og noget jeg synes var godt, vi gjorde, nu hvor vi var der.

Vi gik på en café, hvor vi fik noget koldt at drikke.

Marc Nybro Ankerstjerne og familien så udsigten fra toppen af Ribe Domkirke.

Bilka to go og test Vi sagde farvel til svigerforældrene, som skulle en tur til Vejle, og vi skulle lige til Esbjerg. Vi skulle nemlig lige testes, have frokost og hente Bilka to go.

Testcenteret i Esbjerg, var noget af en oplevelse.

Det var en gammel SuperBrugsen, som var lavet om til testcenter. Vi kom ind, viste vores sundhedskort, og så blev vi vist hen til et bogstav, hvor der så var båse, vi skulle testes i.

Jeg tog Melina med, så vi skulle i B, som jeg tror stod for børn.

Vi kom ind, blev mødt af to søde unge kvinder, og det gik så fint.

Ud igen, og så skulle vi have frokost, og efter det hentede vi vores varer.

Ankomst til Birkelund Camping&Outdoor Vi kørte mod Tarm, og det tog ca. 50 minutter fra Esbjerg.

Vi fik det 8. vidunder, som er en primitiv hytte uden strøm. Der er bålplads, og alt hvad der skal bruges til madlavning over bål.

Jeg satte en tarp op som tag, så vi kunne få lidt skygge.

Det var rart at være tilbage hos Henrik. Vi har været her nogle gange efterhånden, og var her også sidste år.

Der er også en swimmingpool, som vi ikke var meget i sidste år. Den gik vi i, fordi det var så varmt.

Vi spiste aftensmad med Henrik og sad bare og hyggede hele aftenen.

Marcs sommerferie 32-årige Marc Nybro Ankerstjerne, hans hustru Malene og datteren Melina, der bor i Høje-Taastrup Kommune, tager igen i år på sommerferie rundt i Danmark.



Turen begynder på Lolland, kommer blandt andet forbi småøer i det Sydfynske Øhav, til Rømø, Tarm og Thy. Derudover går turen blandt andet også til Endelave og Givskud Zoo.



Som sidste år beretter Marc fra deres rundtur på www.sn.dk/taastrup



Følg Marc, Malene og Melinas sommerferie rundt i Danmark på www.sn.dk/taastrup i uge 27, 28 og 29, hvor Marc Nybro Ankerstjerne vil skrive om familiens oplevelser.



På de sociale medier kan man følge Marc på hans eget hashtag #danmarkrundtmednybro

Næste dag: sov længe og fandt sten Vi kom sent i seng, så vi sov længe dagen efter. Det var dejligt ikke at skulle det helt store.

Jeg stod op omkring kl. 9, hvor jeg vaskede op fra dagen før. Jeg lod de andre ligge lidt længere, da jeg er mere morgenmenneske end dem. Melina mødte mig på vej tilbage fra servicebygningen, hvor man kan vaske op.

Vi tog noget morgenmad med, og da vi kom tilbage, gjorde vi morgenmaden klar til de andre. Henrik var så sød, at han havde lavet en kande kaffe og kom selv ned og drak en kop med os.

Vi skulle til stranden og finde nogle sten, da Malene og jeg havde en aktivitet på pladsen.

Henrik foreslog, at vi kørte til Skaven Strand, som ligger 15 minutter fra pladsen.

Vi fandt hurtigt nogle sten og kørte så hjem.

Stenmaling på en rolig dag Herefter fortsatte dagen stille og roligt. Vi badede, spillede lidt spil, og ellers lavede vi, hvad vi ville.

Kl. 15.30 gjorde jeg klar til at male på sten.

På pladsen er der et langt bord ved minigolf og kiosken, som Henrik selv har lavet. Bord og bænk skulle pakkes ind i plastik, hvis nu uheldet skulle være ude.

Jeg satte maling, sten, vand til at rense pensler, pensler og køkkenrulle frem på bordet. Der kom en del til, og kl. 16 gik de fleste i gang med at male på sten. Jeg spurgte for sjov Henrik, om vi ikke skulle male på en af de store sten, han har. Henrik syntes, at det var en god idé. Jeg malede med en bundfarve i lys grå.

Efter en halv time var nogle af gæsterne på vej væk. De havde malet en sten og havde hygget sig. Melina, en pige, pigens lillebror, Henrik og jeg fik malet på den store sten.

Jeg fik også malet en lille sten, Melina fik malet fire sten, og Malene fik malet fem sten.

Henrik og jeg var godt tilfredse med dagens aktivitet, og alle havde hygget sig, hvilket også var formålet.

Nem aftensmad og tidligt i seng Melina var kommet sent i seng, da vi var på vandrehjem, så hun var lidt træt denne dag. Derfor hun fik aftensmad ved 18.30-tiden og kom i seng kl. 19. Hun faldt i søvn med det samme. Hun har fået sig en veninde, Lærke, som hun leger godt med. Det er så dejligt at være på camping, for der kan hun også bare lege over alt. Vi andre spiste aftensmad kl. 19.30, og det var bare rugbrød med pålæg.

Simon og Malene spillede yatzy, og jeg gik en aftenrunde på pladsen med Henrik. Vi gik alle tidligt i seng omkring kl. 21.30.

Det havde været en super hyggelig dag.

Dag 13: En hjælpende hånd Vi sov igen længe! Selvom, at vi havde aftalt at spise morgenmad kl. 8.00.

Vi stod først op omkring kl. 9.00.

Henrik kom igen med kaffen, og vi lagde en plan for, hvad der skulle ske af ting og sager.

I Henriks hal var der en masse ting, som skulle på genbrugspladsen.

En masse jern og andet skrot skulle smides ud, da Henrik skal holde sommerfest sidst på måneden.

Så Simon og jeg hjælp med at læsse traileren og kørte på genbrugspladsen. Malene og Melina var hos DSM keramik. Det er Dorte, som har den lille forretning, og laver nogle rigtige flotte ting, synes vi. Så Malene købte noget hos hende, og Melina fik lov til selv at dreje en slikskål. Den skulle dog lige brændes og glaseres, før den er klar. Men vi får den senere på året, når vi skal tilbage igen.

Nybro-ræs og nedkøling I dag skulle vi stå for en ny aktivitet - gokartræs, som skulle forgå med en stor gokart, som der er her på pladsen.

Jeg havde lavet en målstreg med en snor, og der var en præmie til top tre. To på hvert hold, en omgang rundt om brombærbusken, og den hurtigste tid vandt.

Ræset startede kl. 14, og der kom fire børn og tre voksne. Folk hyggede sig, og alle børn fik en præmie hver.

Efter ræset skulle vi i poolen! Det var rigtig lækkert. Vandet er 22 grader, og det var dejligt at blive nedkølet.

Vi slappede af indtil kl. 17, for der havde Henrik en aktivitet for de voksne.

Ginsmagning og nyt besøg Henrik havde nemlig arrangeret ginsmagning på den store bænk foran hans kiosk.

I kiosken sælger en masse spændende ting. Økologisk slik, is, vin og lokal gin. Det er en rigtig fin kiosk. Kl. 17 begyndte smagningen, og der var rigtig mange, som mødte op - omkring 20 gæster.

Et vennepar, som vi har, kom også på besøg i mellemtiden.

De skulle være her til søndag og skulle også sove i bilen, ligesom Simon gjorde.

Vi lavede mad over bål, og jeg gik aftenrunden med Henrik.

Der blev hygget resten af aftenen, men jeg gik tidligt i seng, da jeg var lidt træt.

Næste dag: En praktisk morgen Vi stod op til endnu en smuk morgen.

Simon havde bestilt morgenbrød dagen før, så jeg hentede det kl. 7.30

De andre var så småt vågnet.

Jeg havde min støbejernsgryde og pande, der lige skulle gøres rent.

Så spiste vi morgenmad, og jeg fik sat vasketøj over.

Simon og jeg kørte igen på genbrugspladsen for Henrik, inden der kom endnu en aktivitet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det lokale brandvæsen viste deres kunnen på pladsen, hvor Marcs familie overnattede.

Udrykning på pladsen Dagen før blev der sat en bil på et græsstykke på pladsen. De lokale brandmænd kom nemlig forbi her dagen efter og lavede en øvelse, og så kunne vi se hvordan det skete. Det var virkelig autentisk. En brandmand stod og fortalte, hvad der ville ske. Det skulle forestille en bil, der var kørt galt. Så kom første bil til stedet med holdleder og førstehjælperen.

Lidt efter kom selve brandbilen, og skar taget af bil.

Inden udrykningskøretøjerne nåede fysisk frem, var der selvfølgelig lyd og blink på. Der kom virkelig mange mennesker og så det. Vi så hele aktionen, og bagefter måtte vi gerne se nærmere på bilerne, og der blev sprøjtet med vand på børnene. Melina synes, det var så sjovt.

Besøget varede halvanden time, og den tid gik hurtigt.

Afslappende dag Simon og jeg kørte endnu en tur på genbrugspladsen, og så stod den ellers bare på hygge. Malene havde taget venneparret og Melina med på tur til Tarm og Skjern.

Jeg slappede af i nogle timer, hvilket jeg havde brug for.

Vejret havde været meget varmt den seneste tid, og det var det ikke denne dag. Det luftede og var lidt køligere.

Den sidste aften Det var den sidste aften, og vi spiste igen allesammen bålmad og hyggede. Henrik og jeg gik hen til hans hus sidst på aften, og havde lidt alenesnak og drak lidt gin sammen.

Jeg gik tilbage til de andre ved 22.30-tiden, og vi alle gik i seng ved 23-tiden. Artiklen fortsætter efter billedet...

Bålmad var på programmet den ene dag.

Dag 15: En omvej Næste morgen spiste vi morgenmad sammen og pakkede bilerne og gjorde hytten og stedet rent. Vi fik sagt på gensyn og kørte så afsted. Jeg ville gerne til Bork Havn og se stedet, da jeg har hørt meget om det.

Vi fandt ud af, at der var et museum om vikingetiden.

Vi havde desværre ikke tid til at opleve det den dag, så det må vi komme tilbage til. Vi ville nemlig gerne køre rundt om Ringkøbing Fjord hen over Hvide Sande og så til Holstebro. Vi kørte gennem Nymindegab, og sikke dog et syn! Der var virkelig smukt!

I Holstebro skulle vi spise frokost på Bones, og det var virkelig lækkert med en stor frokost.

Da vi havde spist, kørte vi mod Thy. Vi kørte gennem Struer og langs kysten. Thy er så smuk, og det er vildt at se, hvordan naturen ændrer sig i vores land.

Shelters i baghave Efter lidt over en times kørsel, ankom vi til vores næste sted, hvor vi skulle sove. Et shelter som er i en baghave hos en familie.

Det er noget, vi har lejet gennem en hjemmeside der hedder Hejcamp, som er overnatningsmuligheder i naturen.

Stedet er rigtig fint med strøm i shelteret.

Der er dog ikke noget toilet, så der skal vi på havnen, som er lige i nærheden.

Vi skal være her en enkelt nat. Dette er 6. afsnit af sommerfortællingen. Næste afsnit følger om et par dage...

