Se billedserie Rundhøjene i Baldersbrønde, som siges at være sidste hvilested for kong Balder og hans hest. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Femte del: Skattejagt i landsbyen med sagnene, brønden og bomhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Femte del: Skattejagt i landsbyen med sagnene, brønden og bomhuset

Taastrup - 22. juli 2020 kl. 06:11 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det særlige ved Baldersbrønde er, at landsbyens historiske struktur og idyl langt hen ad vejen fortsat er bevaret i nutiden, selvom landsbyen nu er omkranset af en hovedvej og et industriområde og derfor putter sig lidt.

Der hæfter sig mange fine lokalhistoriske oplysninger til Baldersbrønde - såvel som et par sagn. Dette gør landsbyen oplagt til historiker Else Triers fotoskattejagt denne sommer.

- Det, der var sjovt i Baldersbrønde var, at historien om, at man betalte bompenge på vejen (Kongevejen, som er forgængeren til Roskildevej, red.). Turen rundt på skattejagten har en god længde til børn, og så er det bare en sød landsby. Der er hele to berømte malere, der har boet i Baldersbrønde. Og så findes der nogle morsomme sagn om Baldersbrønde, siger Else Trier.

Gør holdt foran den gamle skole Det hun blandt andet selv synes bedst om i netop Baldersbrønde er byens gamle brønd, som man finder foran den bygning, som i sin tid husede byens skole.

- Jeg synes godt om brønden og om fællesarealet i midten af landsbyen. Og så er det vidunderligt med bystævnet. Det er det eneste sted i Høje-Taastrup, hvor landsbylauget er bevaret fra gammel tid, siger hun.

Da Else Trier var ude i Baldersbrønde med sine børnebørn Vilfred og Freja for at prøve skattejagten af, var det deres første skattejagt med mormor, så den var noget særligt for dem.

- Mine børnebørn syntes, det var sjovt at gå rundt i landsbyen, som jo var deres første landsby. Det var også spændende for dem at høre sagnet om Baldersbrønde. Men lige så interessant var det at se Bomhuset og høre om, hvordan man i gamle dage betalte her for at køre på vejen, siger hun.

Faktisk har Baldersbrønde sat et særligt aftryk hos Vilfred og Freja.

- Da vi et par måneder efter kørte hjem fra den historiske skattejagt i Hedehusene, synes de jo, det var sjovt, at genfinde milestenen og Bomhuset ved Baldersbrønde fra bilen, siger hun med henvisning til at børnene kunne huske det, de havde fået fortalt på turen til Baldersbrønde.

Sådan gør man Klik på linket, som findes nederst på siden. Så dukker selve skattekortet for Baldersbrønde op med billeder og opgaver, som man kan tage med ud på turen. Følg instrukserne på kortet og find løsningerne på bagsiden.

Næste uge følger endnu et kort med en opfordring til at bruge lidt af sommeren på at tage ud og lære mere om Høje-Taastrups landsbyer.

Her er kortet: Klik HER for at få det femte skattekort - til Baldersbrønde.