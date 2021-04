Femdobbelt gazellevirksomhed sælger aktiemajoritet

Nanostone har oplevet trecifrede vækstrater i både omsætning og indtjening over en længere periode. Det momentum samt markedsledende rolle på markedet for privatkunder ønsker Nanostone at videreføre til business-markedet.

- Maigaard & Molbech var den oplagte samarbejdspartner for os, da de qua deres status som multi-family office både har adgang til en meget stor ejendomsportefølje og samtidig kunne fremvise et imponerende hold af investorer der står bag investeringen i Nanostone, som ligeledes har adgang til nogle af de største ejendomsporteføljer i Danmark. Vi glæder os derfor til at få etableret Nanostone fuldt ud på BtB markedet, siger han.

- Vi ser frem til at fortsætte arbejdet med Claus og Nicklas, der har skabt en fantastisk succes og er sultne efter mere. Vi ser en god mulighed for at fortsætte væksten i selskabet samt skabe et endnu stærkere fundament for fremtiden. Derudover har det været en fornøjelse at følge selskabet i vores due diligence periode. Medarbejderne har fortsat med at levere høje vækstrater. De hviler bestemt ikke på laurbærrene, siger han.