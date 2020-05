Fem mænd fængslet i sag om banderelateret drabsforsøg

Vestegnens Politi vurderer, at der var tale om en banderelateret forbrydelse, da en 22-årig mand fredag aften den 20. marts blev stukket med kniv i et område ved Høje Taastrup Station. Der var med andre ord ikke tale om en tilfældig borger, som blev overfaldet.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstillede torsdag en 21-årig mand i grundlovsforhør, med krav om varetægtsfængsling. Den 21-årige er sigtet for drabsforsøg, man Retten i Glostrup bestemte, at han skal varetægtsfængsles, mistænkt for grov vold. Han nægter sig skyldig.