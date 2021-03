Se billedserie Flere ledere i hjemmeplejen i Høje-Taastrup Kommune er blevet vaccineret mod Covid-19 før nogle af medarbejderne, der har direkte kontakt til borgerne. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Fem ledere kom foran i vaccinationskø

Taastrup - 01. marts 2021 kl. 15:05 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Da der den 15. januar var pop-up vaccinationscenter på rådhuset i Høje-Taastrup Kommune, var det ikke kun de udvalgte hjemmeboende borgere over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje, der fik deres første stik.

Også ledere på kommunens ældreområde fik stikket den dag, da det viste sig, at der var vaccinedoser til overs.

Det fortæller to af hinanden uafhængige kilder. De arbejder begge med borgerkontakt på ældreområdet.

Den ene er en kvindelig medarbejder, som er fortørnet over, at lederne fik stikket før medarbejderne, selvom hun kan godt forstå, at doserne ikke skal gå til spilde.

- Men hvorfor ikke have en række medarbejdere standby, der er en del af frontpersonalet eller nogle ældre medborgere. Man bør tage dem, der har behovet, siger medarbejderen, der ønsker at være anonym af frygten for at miste sit job.

Hun forstår ikke, hvorfor man ikke havde kontaktet en håndfuld borgere i for eksempel ældreboligerne nær rådhuset, som kunne stå standby, hvis de blev ringet op, og der var vacciner til overs.

I alt fik omkring 100 borgere og medarbejdere stikket den fredag. Heriblandt altså nogle ledere.

Fire daglige ledere i hjemmeplejen fik stikket, og da de fik andet stik den 6. februar, fik også lederen af hele hjemmeplejen sit første vaccinationsstik. Her blev fire daglige ledere færdigvaccineret. Artiklen fortsætter efter billedet.

Det vækker forundring, at en række ledere i hjemmeplejen er blevet vaccineret før nogle medarbejdere. Foto: Kenn Thomsen

Lederne skal ikke først En anden kvindelig medarbejder på ældreområder, der også har borgerkontakt, har også hørt, at lederne kom foran i køen.

- Et eller andet sted er det ikke i orden. Det er ikke lederne, der skal vaccineres først. Vi kollegaer har talt meget om det. De kunne have ringet til nogle af dem, der var på arbejde i stedet for. Det tager ikke lang tid at komme hen til rådhuset, siger medarbejderen, der også er af anonym af frygten for at miste sit job.

Hun fortæller, at flere af de, som var på arbejde den 15. januar, ikke blev spurgt.

Brith Josephsen er fællestillidsrepræsentant for FOAs medlemmer i Høje-Taastrup Kommune, som blandt andet er dem, som arbejder i hjemmeplejen.

Hun fortæller, at hun også godt har hørt, at flere ledere havde fået vaccinen. Hun undrer sig over, at der sidder medarbejdere, der føler sig forbigået.

- Jeg troede virkelig, man havde gjort som på plejecentrene, hvor man havde en standbyliste, som man kunne få til at komme ind. Så det undrer mig, hvis det er rigtigt, at lederne er kommet før medarbejderne, siger Brith Josephsen.

Redaktionen er bekendt med begge de anonyme medarbejderes identiteter.

Ikke flere medarbejdere På rådhuset bekræfter Ulla Callesen, der er centerchef for sundheds- og omsorgscentret, at de fem ledere er blevet vaccineret.

Det skyldes, at der var doser til overs to gange, og der var ikke flere medarbejdere, man kunne ringe til og tilbyde vaccination.

- Der var ikke flere på listen, som vi kunne spørge, og de pågældende ledere fik de allersidste vaccinedoser, der var. Vi har haft dem i spil, der var på arbejde, og det var primært aften- og nattevagten og driftlederne. Havde lederne ikke fået vaccinerne, skulle de være smidt ud. Men man kan altid diskutere, om vi skulle have haft en længere liste, siger Ulla Callesen.

