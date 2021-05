Se billedserie Kraner på rad og række. Fem kraner er i gang på samme tid. Foto: Kasper Ellesøe

Fem kraner bygger boliger på bakken: Det kræver byggeri af 173 boliger

Taastrup - 27. maj 2021 kl. 19:23 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Fem kraner og køer af materialevogne på en smal vej mellem lejlighedsbyggerier og rækkehuse.

Når man skal bygge en helt ny bebyggelse i et område med meget lidt plads, så kræver det logistik og planlægning.

Sådan er det for det nye byggeri Søbakkehusene, der er ved at blive opført i Nærheden.

Her bygger totalentreprenøren Casa rækkehuse og etageejendomme for AKF Koncernen, der er bygherre, mens Arkitema Architects har tegnet byggeriet.

- Vi bygger rækkehusene samtidig med punkthusene, og det sætter krav til logistikken, når vi har fem kraner i gang på samme tid, og der samtidig er en lind strøm af materialevogne til byggepladsen, hvor der meget lidt plads. Byggepladsen rykker sig nærmest time for time, og vi skal hele tiden kunne se frem og tage beslutninger, så tingene kører videre. Det er afgørende at fintune løbende. Men det er lykkedes os at holde byggeriet i gang, og vi holder tidsplanen, fortæller Torben Jørgensen projektleder for Casa på Søbakkehusene og fortsætter.

- En anden ting, der er vigtig for, at det lykkes, er at her bidrager vi alle sammen. Vi siger hej til hinanden og smiler og folk føler sig tilpas. Alt det har også betydning for, at det fungerer, siger han og fortæller, at der er omkring 80 mand på byggepladsen.

Bygger p-hus på fem uger Det er også Casa, der bygger det parkeringshus, der ligger i området.

Og det overrasker selv projektlederen, hvor hurtigt det går.

Om Søbakkehusene: Består 173 boliger. Der er både rækkehuse og lejligheder.

Boliger på mellem 56 m2 og 128 m2.

Fokus på at håndtere større mængder regnvand med blandt andet grønne tage og LAR-anlæg.

Henvender sig til både seniorer, singler og familier.

Der er parkeringspladser i byggeriet og et parkeringshus ved siden af.

AKF Koncernen er bygherre

Casa er totalentreprenør

Arkitema Architects er arkitekt



Kilde: AKF Koncernen

- Det bygges i to halvdele, og hver halvdel tager omkring to og en halv uge at bygge, så det går hurtigt, siger Torben Jørgensen, der viser rundt på byggepladsen.

Falder fem meter Hos bygherre har man også bemærket, at projektet skrider frem, og at det går godt, fortæller Bo Weibull, projektudviklingschef i AKF Koncernen.

- Casa går virkelig klogt til opgaven, og det bliver gjort ordentligt. Og netop ordentlighed er AKF Koncernens eneste værdiord. Vi går op i at lave noget, der er ordentligt, som vi kan stå inde for, siger Bo Weibull.

De første boliger er klar til indflytning til vinter, og allerede nu er mange af boligerne sat til salg, og over halvdelen af boligerne er solgt eller reserveret.

Tanken bag Søbakkehusene er, at man skal udnytte topografien i det landskab, hvor boligerne bliver bygget.

Mange af boligerne bygges på en bakke, der vender ned mod Salamandersøen, deraf navnet på byggeriet. (Artiklen fortsætter under billedet)

Sådan ser en skitse af byggeriet Søbakkehusene ud. Visualisering: AKF Koncernen

- Det er faktisk ikke til at se, men området falder med fem meter fra toppen af bakken ned til søen, siger Bo Weibull, mens vi går rundt blandt gravemaskiner, kraner og lastbiler.

Han fortæller om tankerne bag projektet.

- Vores tanke har været at udnytte mulighederne for at placere bygningerne i landskabet, så flest mulige boliger får udsigt i flere retninger og mod søen og naturområderne. Samtidig er tagterrasser og altaner i mange tilfælde rettet mod den gode udsigt og lys. Det betyder, at der ikke er nogle lejligheder, der er dårlige. Det er dyrt at bygge på den måde, men det er det, vi oplever, at køberne vil have, siger Bo Weibull.

Henvender sig til mange Han fortæller også, at boligerne henvender sig til mange typer husstande.

- Vi bygger til helt almindelige mennesker, og både singler, seniorer og familier kan bo her. Vi oplever, at mange yngre familier har købt rækkehusene, hvor kvadratmeterne er godt udnyttet og endda med et praktisk lille flisebelagt entrérum, hvor børnene kan smide sko og skoletasker, så de ikke flyder, siger Bo Weibull.

Det nye byggeri er også fremtidssikret i forhold til klimaforandringerne, som forventes at give mere nedbør i fremtiden.

Der er grønne tage på rækkehusene med sukkulenter, der kan forsinke vandet i at løbe i kloakken, når der er skybrud, men som samtidig kan tåle en varm og tør sommer. Derudover er området udstyret med et LAR-anlæg (Lokal afledning af regnvand), som skal sørge for at lede vandet væk fra de beboede områder.

Samtidig kan man stå oppe i lejlighederne og kigge ned på tagene på rækkehusene. Her kan man også kigge på områderne i og omkring Søbakkehusene, der indbyder til at man har noget sammen med de andre beboere.

- Området skal danne rammen om livet, og det skal være et trygt område med fokus på fællesskab, siger Bo Weibull.

