Se billedserie Her ses skitser af de fem elevers portrætter, som hænger til Portræt NU!-udstillingen. Fra højre Daniel, Pragna, Mashanta, Manal, Ecrin. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Fem fra 4.B hænger nu på museum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fem fra 4.B hænger nu på museum

Taastrup - 13. september 2021 kl. 19:19 Af Anja Søndergård Kontakt redaktionen

I vintermånederne herskede anden bølge af corona stadig over folkeskoleelverne.

Eleverne fra 4.B var sendt hjem i vinterkulden, og deres dansk- og billedkunstlærer, Nina Sharar, blev desperat for, hvordan hun kunne gøre onlineundervisningen interessant og samtidig skabe det fællesskab, som de gik glip af ved ikke at være i klassen.

Samtidig havde Nationalhistorisk Museum startet Portræt NU!-konkurrencen for børn mellem 10 og 15 år, hvor det handler om at male et portræt af én, man kender. Nina Sharer meldte hele klassen til konkurrencen. Nu hænger fem af elevernes portrætter på udstillingen på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot.

- Det var et spørgsmål om at give dem en fælles oplevelse. Eleverne er gode til at hjælpe hinanden, og vi er alle sammen vildt stolte af de fem, som er udstillet. Jeg kan se, at de mødes i, at alle maler og lykkes med det, og jeg tror, at mange af dem er blevet overrasket over, hvor dygtige de er, siger hun.

Hele klassen gik videre I alt kom 466 børneportrætter til bedømmelse hos en jury, der skulle afgøre, om portrætterne gik videre i konkurrencen om at blive et af dem, der skulle hænge på udstillingen. Alle 15 elever i 4.B gik videre til anden runde. Og en af dem, hvis portræt vandt konkurrencen, er Daniel, som havde tegnet en af sine klassekammerater, Elija.

- Jeg blev rigtig glad, da jeg hørte, at vi var meldt til konkurrencen. Jeg sad i min mors bil, da min mor sagde det til mig, og så råbte jeg bare. Det sjoveste har været at lave skitserne, for så opdagede jeg, at jeg kunne lave det bedre, når jeg lavede en ny, siger han.

Mandag 13. september har klassen arrangeret en bustur til Frederiksborg Slot, hvor de skal opleve udstillingen. Alle forældre er inviteret.

- Min familie skal se det. Det er sjovt, at man er endt på et museum. For så ser andre mennesker min tegning. Det er en god følelse, siger Daniel.

Omvendt har Elija malet sit portræt af Daniel. Og selv om hans portræt ikke hænger på udstillingen, er han stadig glad for, at klassen var med i konkurrencen.

- Det har været sjovt at male, for jeg kan godt lide at være kreativ, siger han.

E-undervisning blev til fordybelse

Eleverne skulle hente pensler, papir og maling på skolen, efter de var tilmeldt konkurrencen, så de kunne male hjemmefra. Ifølge billedkunstlærer Nina Sharar blev onlineundervisningen på den måde vendt til noget positivt.

- Der faldt ro på eleverne. Det blev et online klassefællesskab, hvor alle kunne se hinanden på kameraerne og være i gang med at male og fordybe sig, så det faktisk ikke gjorde så meget, at vi havde den lange skoledag online. For de var sammen om noget, der ikke krævede, at de skulle være på og række hånden op for at præstere noget fagligt, siger hun.

Pragna er også en af de fem fra klassen, som har fået udstillet sit portræt på Frederiksborg Slot. Hun synes også, det har været godt at være med i konkurrencen.

- Det er meget spændende at hænge på museum, for så kan alle, der går på museet, se det, siger hun.

Det samme synes Manal, hvis portræt nu også hænger på museet.

- Det sjoveste var at melde sig ind i konkurrencen, for jeg var virkelig spændt. Jeg var bare glad, da vi gik videre, siger hun.

Manal valgte at male en af de andre piger fra klassen, Nejla, som blev knap så overrasket, da hele klassen gik videre efter første runde.

- Når jeg kigger på de andres tegninger, bliver jeg faktisk jaloux, fordi de er så flotte. Så jeg havde også troet, at vi kom videre i konkurrencen, siger hun.

Nina Sharar er stolt af alle sine elever og roser forældrene for deres opbakning til projektet.