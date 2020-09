Fem foreninger dyster om stor pris

To andre priser Til Foreningsprisfesten uddeles også to andre priser.

Hædersprisen gives til to personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune. Det er Fritids- og Kulturudvalgets hædring af personer, som har sat deres tydelige præg på foreningslivet eller på en enkelt forenings udvikling. Vinderne af hædersprisen afsløres til Foreningsprisfesten.

Unglederprisen er Folkeoplysningsudvalgets pris til et ungt menneske under 25 år, som yder en bemærkelsesværdig indsats i foreningen. Prisen er stiftet for at skabe fokus på de mange unge, der yder en frivillig indsats i kommunen. Prisen er på 5000 kroner, som går til den unge leder.