Se billedserie Berit Nørgaard er leder af billedskolen. Her hænger hun flagranken op foran Medborgerhuset i Taastrup. Foto: Kasper Ellesøe

Fejrer 25 års jubilæum: Et frirum for de unge

Taastrup - 01. december 2020 kl. 19:42 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Høje-Taastrup Billedskole fylder i år 25 år.

Det kan på grund af corona-situationen ikke markeres med mange mennesker samlet, og derfor bliver det markeret udendørs og over flere dage.

De kommende uger vil forbipasserende kunne opleve festlige flagranker foran Taastrup Medborgerhus i anledning af jubilæet.

Flagrankerne er lavet af billedskolens unge kunstnere i alderen 6 til 16 år, og 10 hold har deltaget.

Farveholdningen i flagene er inspireret af Dannebrog, men her holder associationerne til det velkendte flag op.

For flagrankerne udenfor Medborgerhuset afspejler billedskole-elevernes personlige valg og besidder mangeartede kunstneriske udtryk. Eleverne har blandt andet kigget på professionelle kunstneres flagværker og talt om, at flag kan bruges til markering af alt fra territorier, fødselsdage og månelandinger til starten på et racerløb. Denne gang er det dog Billedskolens mangeårige virke i Høje-Taastrup, der flages for.

Høje-Taastrup Billedskole er en kommunalt støttet institution, der blev grundlagt i 1995 og her er det ikke kun det faglige, der er i fokus, fortæller billedskole-leder Berit Nørgaard.

- Billedskolen er en vigtig institution i kommunen for børn og unge, der er kunstinteresserede. Det faglige har et stort fokus, og alle underviserne er uddannede billedkunstnere, og vi brænder for det her, Men billedskolen er også et sted, hvor børn og unge kan mødes på tværs af skole og alder og få nye venskaber. Det er et frirum, og flere kommer her helt fra 1. klasse, til de starter på gymnasiet, siger Berit Nørgaard, der har været leder siden 2012 og underviser siden 2005.

På Billedskolen bestræber man sig på at øge børns og unges forståelse for og arbejde med kunstneriske udtryksformer.

- Vi håber på, at eleverne får en kunstforståelse og en visuel forståelse, som de kan tage med sig videre i livet. Vi mener, at kunst og kultyr kan gøre en forskel, og forhåbentlig kan vi på billedskolen være med til at uddanne nogle bevidste forbrugere, der kan være ambassadører for kunsten, selvom de ikke selv bliver professionelle kunstnere, siger Berit Nørgaard.

Skolen rummer omkring 150 elever fordelt på 13 eftermiddagshold. Hertil kommer workshops, udstillinger og tværfaglige samarbejder.

Jubilæet skulle være fejret i marts ved forårsudstilling, men blev udskudt, indtil det blev besluttet, at flagranken skulle være markeringen.

Flagrankerne kan opleves frem til midten af december ved Medborgerhuset.