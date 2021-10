Et tilsyn på Torstorp Plejecenter har vist, at der ikke har været helt styr på dokumentation og medicinering på stedet. Et nyt tilsyn her i oktober vil følge op på sagen. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Fejl i medicinhåndtering fundet under tilsyn på plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fejl i medicinhåndtering fundet under tilsyn på plejecenter

Taastrup - 10. oktober 2021 kl. 19:34 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Mangelfuld eller utilstrækkelig dokumentation af borgeres helbredsoplysninger. Problemer med at sikre den fornødne kvalitet i medicinhåndtering.

Det var nogle af de fund et uanmeldt tilsyn hos Torstorp Plejecenter har vist. Sagen har været oppe i ældre- og sundhedsudvalget i september og igen som meddelelsessag i oktober, så udvalget følger sagens gang og har i september bedt om en redegørelse af de tiltag, der fra plejecentrets side er sat i søen for at udbedre forholdene.

Tilsynet udløste en samlet vurdering af Torstorp Plejecenter, der lød på "større problemer" af betydning for den fornødne kvalitet i plejen og patientsikkerheden.

- At tilsynet giver kategorien "større problemer" er ikke godt nok. Når det så er sagt, er der tale om et plejecenter, der har været hårdt ramt under corona. Når vi ser et tilsyn som dette, er det et resultat af det, lyder det fra Helle Koch (K), der er formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Hun uddyber, at corona satte en stopper for et planlagt uddannelsesforløb på plejecentret, som allerede var tiltænkt, fordi samme plejecenter også tidligere har fået påvist fejl og mangler ved et tilsyn.

Hvad tilsynet viste Konkret viste tilsynet denne gang, at medarbejderne inden for området "personlig pleje og praktisk hjælp" kender borgerne og deres behov godt, men at det kendskab ikke kan ses tydeligt nok i dokumentationen.

Det viste dernæst under området "sygepleje", at der er større problemer med at sikre patientsikkerheden grundet mangelfuld dokumentation, uden at der dog er identificeret alvorlige fejl i den praktiske håndtering af borgernes helbredsmæssige problemstillinger.

Under området "medicinhåndtering" viste tilsynet, at der er større problemer med at sikre den nødvendige kvalitet i håndteringen af medicin. Der blev bl.a. identificeret to konkrete fejl i medicinhåndteringen hos borgere.

I det ene tilfælde var der fejl i dokumentationen af en læges ordination. Det har medført, at en borger har fået for lav dosis antidepressiv medicin. Det er ifølge tilsynet en alvorlig fejl, der dog i det konkrete tilfælde ikke fik et alvorligt udfald for borgeren.

I det andet tilfælde fremgik det ikke af et medicinkort, at borgerens læge havde afsluttet en medicinsk behandling. Dermed var der risiko for, at borgeren ville få medicin, der ikke længere var behov for.

- Hvis man begynder ikke at have styr på medicinen eller de helbredsmæssige aspekter, så kan det få konsekvenser for borgerne, siger Helle Koch.

- Der kommer et nyt tilsyn inden for overskuelig fremtid. Men vi vil også gerne sende et signal til medarbejdere og ledelse på Torstorp, så vi har i september bedt om at få en redegørelse for sagens forløb, siger udvalgsformanden.

Efter tilsynet I mellemtiden har Torstorp Plejecenter iværksat tiltag, der skal forbedre arbejdsgangene på plejecentret på de punkter, der blev slået ned på i tilsynsrapporten. En redegørelse over de tiltag er taget til efterretning af ældre- og sundhedsudvalget.

Siden tilsynet har man blandt andet haft fokus på at undervise plejepersonalet. Heriblandt ved at samle medarbejderne to-tre gange hver uge, og gennemgå enkelte borgere i fællesskab for at sikre en rød tråd i dokumentationen. Medarbejderne er her blevet undervist af den daglige leder og en centersygeplejerske.

Sparringsforløb, sidemandsoplæring og grundige introduktioner til den elektroniske borgerjournal Cura og indkøb af såkaldte medicinmåtter er også en del af efterspillet.

To sygeplejersker og centerlederen er også i gang med at udarbejde en lokal arbejdsgangsbeskrivelse for håndtering af medicin på Torstorp Plejecenter som supplement til kommunens almindelige medicinretningslinjer.

Der vil være et nyt tilsyn på Torstorp Plejecenter i løbet af oktober som en opfølgning i sagen.