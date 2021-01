Et nyt koncept, McCafé rulles ud, hos McDonald?s i Taastrup fra torsdag den 14. januar, der lige nu kun har åbent i McDrive og som take away. Foto: Kasper Ellesøe

Fastfood-restaurant starter nyt koncept: Vil servere høj kvalitet

- Det er selvfølgeligt ærgerligt, at vi på grund af coronarestriktionerne ikke kan tilbyde vores gæster at sidde ned og nyde en kop kaffe og en kage, men jeg håber, at vores gæster vil blive glade for vores nye kvalitetskaffe, der også er perfekt som on the go kaffe, siger han.