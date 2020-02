Se billedserie Fastelavn på Baldersbo Plejecenter, hvor beboerne selv slår katten af tønden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fastelavn vækker minder på plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fastelavn vækker minder på plejecenter

Taastrup - 21. februar 2020 kl. 17:31 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Baldersbo Plejecenter i Hedehusene holder man traditionerne i hævd, heriblandt fastelavn, for det vækker minder hos beboerne.

Og hvem siger også, at fastelavn kun er for familiens yngste?

Beboerne tog tøndestokken i egen hånd og festligholdt fastelavnen i dag.

Og køen til tønden er ikke bare lang. Den er meget lang og snor sig gennem hele lokalet.

Beboerne slår til tønden med lige dele entusiasme og koncentration, uanset om de sidder i kørestol, får en hjælpende arm at støtte sig til af plejepersonalet eller kommer gående på egen hånd.

Flere har forberedt sig, og en stribe beboere ankommer udklædte til Aktiviteten, som er plejecentrets aktivitetstilbud med fokus på socialt samvær.

De seneste år har man fejret fastelavn på denne måde på Baldersbo, hvor det er beboerne selv, der slår til tønden. Det forklarer aktivitetsmedarbejder Bente Stigaard, der sammen med kollegaen Jeannette Hasselstrøm, står for fastelavnsaktiviteten.

- De sidste tre år har vi holdt fastelavn på den her måde, hvor det er beboerne, der selv slår til tønden. Tidligere var der børn på besøg fra en børnehave. Men det var det, man kan kalde et skørt indfald at lade beboerne selv, for voksne kan synes det er ligeså sjovt at slå katten af tønden, siger Bente Stigaard.

Godt for minderne I det hele taget holder man sig til traditionerne på Baldersbo.

- Det har betydning for alle de ældre, at vi holder fast i de danske traditioner. Vi holder både fastelavn, påske, pinse, sankthans, høstfest, jul og nytår i Aktiviteten, forklarer Bente Stigaard og uddyber.

- Vi gør noget ud af at holde fast i de gamle traditioner, som beboerne kender. Så kan de ældre følge årets gang. Vi har som personale fokus på reminiscens, det vil sige minder. Her til fastelavn taler vi med de ældre om, hvordan de holdt fastelavn i gamle dage. At udklædning var noget andet end det er i dag, hvor børnene køber færdiglavede kostumer. Dengang brugte man sin mors tøj eller genbrugte, og man gik ud at rasle, siger hun.

- Det var meget festligt En af de deltagende beboere er Jytte Larsen, som glædeligt fortæller om sin barndoms fastelavn.

- Vi klædte os ud, og så havde vi en raslebøsse, som vi gik rundt med fra dør til dør og sang »Boller op, boller ned, boller i min mave...«. Det var meget festligt. Vi var 10-15 unger, der slog katten af tønden, og så kom de også fra de andre ejendomme, huske hun.

Jytte Larsen erindrer også, hvad hun brugte som udklædning i sin barndom til fastelavn.

- Jeg tog min mors kjole på. Jeg brugte også min bedstemors nederdel. Men den var så stor i livet, at jeg havde en rem på for at holde den oppe, siger hun og ler ved tanken.

Imens slår både en Spiderman, en Batman, en dronning, fine damer, »mutter med kost og spand« og en haveenstusiast til tønden på plejecentret.

En af de kvindelige beboere tæller ned, inden hun rammer tønden klokkeklart.

- 1, 2, 3 , lyder det fra hende.

Hun er dog ikke tilfreds selv, fordi tønden ikke falder til jorden.

Dog slår beboerne én efter én små stykker af, og efter en times tid er tøndekongen og tøndedronningen fundet.