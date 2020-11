Farverigt liv: Kendt fotograf fortæller om sit liv

Høje-Taastrup Bibliotekernes 'Fortællerhjørnet', der laves i samarbejde med Jørn Jordan Knudsen, tidl. formand for Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening, er altid et stort tilløbsstykke.

Inge Aasmul er uddannet fotograf, og hun overtog sin mors fotograffirma i 1972 i Taastrup. Hun har i sin lange karriere bag kameraet deltaget i konkurrencer og vundet flere guldmedaljer for sine billeder. Hun har været i Mellemøsten og fotograferet kvinder og holdt mange foredrag dér. Det er også Inge, der i mange år har fotograferet de nyvalgte byråd og borgmestre her i kommunen.

Arrangementet overholder alle gældende Covid-19 retningslinjer, som gør, at der er et begrænset antal pladser, så der kan holdes god afstand til hinanden. Mundbind skal bæres til man har fundet sin plads i Medborgerhusets sal. Så man kan trygt komme og opleve et spændende foredrag med Inge Aasmul.