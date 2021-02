Se billedserie Poul Neergård Larsen var med Neergård Camping i mange år en institution i Hedehusene. Foto: Christian Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til en legende: Pouls hjerte bankede for camping Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til en legende: Pouls hjerte bankede for camping

Taastrup - 08. februar 2021 kl. 11:24 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En af camping-branchens helt store spillere gennem tiden, Poul Neergård Larsen, er sovet stille ind, 86 år gammel.

Læs også: Campinglegende har solgt sit livsværk

Selvom man måske ikke kender Poul Neergård, så kender man måske hans virksomhed Neergård Camping, som i mange år lå i den gamle Kaffesurrogatfabrik på Hovedgaden, og som i den grad var med til at sætte Hedehusene på landkortet i campingverdenen.

En forretning, campingfolk fra hele Sjælland i mange år kørte til.

Et livsværk Poul Neergård var kun 28 år, da han åbnede sin første campingbutik i 1963.

I 1968 flyttede firmaet til Glostrup, men allerede i december 1970 flyttede det videre til Kaffesurrogatfabrikken i Hedehusene, hvor det lå i mange år og blev en kendt del af bybilledet.

I 1995 startede firmaet en afdeling i Burg auf Fehmarn, hvor de udlejede autocampere ud til danske familier, som skulle rejse sydpå.

Neergård Camping blev dog som mange andre ramt af den økonomiske krise i 00'erne, og i 2009 gik virksomheden i betalingsstandsning.

Det betød en nedgang for firmaet, som til sidst måtte flytte fra lokalerne på Hovedgaden og reducere i antallet af medarbejdere.

Lod sig ikke slå ud Poul Neergård nægtede dog at lade sig slå ud af den grund, og selvom han måtte se sit livsværk forsvinde mellem fingrene på sig, nægtede han at give op og forlade den branche, som har fyldt så stor en del af hans liv.

Firmaet kom på fode igen, og efter et par flytninger fandt Neergårds Camping sig til rette i nye rammer på Rundageren. For det var aldrig en mulighed at forlade Hedehusene, fortalte han.

Poul Neergård solgte campingudstyr og -vogne i over 50 år, og han elskede branchen. Foto: Kim Rasmussen

- Vi bliver jo forbundet med at ligge i Hedehusene. Det er det, folk kender os for, og vi føler os også godt tilpas ved at ligge her, sagde Poul Neergård i 2014 og understregede, at de aldrig ville flytte fra Hedehusene.

Allerede året efter rykkede forretningen dog ud af kommunen, da Poul Neergård solgte sit livsværk til en investor, som flyttede forretningen ud i nærheden af Kastrup Lufthavn.

- Når man som mig er 80 år gammel, behøver man ikke være på arbejdsmarkedet så meget længere. Der er andre ting at tænke på. Helbredet er ikke det samme, og jeg har været her syv dage om ugen fra otte om morgenen til 19-20 om aftenen gennem alle årene, fortalte Poul Neer- gård, da han velfortjent trak sig tilbage.

En lokal ildsjæl Poul Neergård er opvokset på Falster, har tjent i Livgaarden og blandt andet læst på Landbohøjskolen.

Han var i mange år formand for foreningen Camping Branchen, hvor han også fik en hæderspris for sin mangeårige indsats for foreningen.

De sidste mange år har han boet på Islands Brygge, men hans hjerte bankede stadig for Høje-Taastrup Kommune.

Han var fortsat aktiv i blandt andet den lokale Rotary Club, ligesom han i mange år gjorde en stor indsats i Høje-Taastrup Turistforening. Her var han blandt andet primus motor i at få oprettet en autocamper-plads i Hedeland.

Poul Neergård havde været syg af kræft og gennemgik torsdag i sidste uge en kræftoperation, men lørdag sov han stille ind.

Poul Neergård var gift med Grethe og efterlader sig også datteren Jette.

relaterede artikler

50 år med camping 02. maj 2013 kl. 10:32

Neergårds Camping flytter i naturen 19. oktober 2011 kl. 08:44