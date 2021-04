Til sommer er det endegyldigt slut med skolegang på den skole, der en gang hed Selsmoseskolen, og som nu hedder Ole Rømer-Skolen afdeling Selsmosen. Elever og lærere bliver halvandet år før planlagt flyttet fra bygningen, da der er fundet et lettere forhøjet niveau af PCB. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Farligt stof tvinger skole til lukning: Her skal elever og lærere flytte hen

Taastrup - 29. april 2021 kl. 16:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Elever og medarbejdere på Ole Rømer-Skolens afdeling Selsmosen kan se frem til at gå i skole et nyt sted efter sommerferien.

Bygningen på Taastrupgårdsvej bliver lukket ned, efter der er fundet et lettere forhøjet niveau af PCB. Derfor lyder anbefalingen, at der ikke skal drives skole på matriklen. Det fortæller borgmester Michael Ziegler (K).

- Der er foretaget nye målinger, som viser, at der er et lettere forhøjet niveau af PCB. Det er ikke alarmerende. Men da der er plads på andre skoler, så bør man rykke elever og lærere til afdeling Gadehave efter sommerferien. Det anbefaler Teknologisk Institut, siger Michael Ziegler.

I forbindelse med en screening af alle kommunale bygninger fandt man for nogle år siden et lettere forhøjet niveau af PCB, og kommunen iværksatte forskellige tiltag som øget rengøring og udluftning for at sænke niveauet.

Men nye målinger viser, at der fortsat er et lettere forhøjet niveau af PCB, et skadeligt stof, der ifølge Miljøstyrelsen blandt andet er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Og så lyder anbefalingen, at elever og lærere skal rykkes. Det sker blot halvandet år, før de efter planen skal flytte ind i det nye børne- og kulturhus i Taastrupgaard i januar 2023.

Fakta om PCB - PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Fra halvtredserne og op igennem halvfjerdserne blev PCB anvendt i en række byggematerialer og tekniske komponenter verden over.



- PCB blev anvendt på grund af stoffets gode tekniske egenskaber, f.eks. er det meget holdbart og har god isoleringsevne, gode smøreegenskaber og lav brændbarhed.



- Det har vist sig, at PCB kan skade mennesker og miljø, og anvendelse af PCB i åbne systemer blev derfor forbudt i byggeriet i 1977, mens anvendelse i lukkede systemer (tekniske komponenter) blev forbudt i 1986. PCB er optaget på EU’s liste over farlige stoffer.



- PCB kan være skadende for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning af PCB i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.



Kilde: Miljøstyrelsen

- Det kommer til at berøre mange elever og medarbejdere, og det er træls. Nogle af dem kommer så til at få en ekstra flytning inden for halvandet år, men sådan en anbefaling, mener jeg ikke, at man kan sidde overhørig. Og derfor bliver der nu lagt op til, at de skal flytte, siger Michael Ziegler.

Der går cirka 140 elever på skolen, og der er 22 medarbejdere. Derudover er der teknisk personale, der også bliver berørt.

Skal først besluttes Flytningen af elever og medarbejdere er dog ikke helt sikker endnu. Politikerne i Høje-Taastrup Kommune skal på møderne i maj tage endelig beslutning om flytningen, men Michael Ziegler fortæller, at forældre og medarbejdere torsdag er blevet varslet om, at det nok er det, der vil ske, men da det blot er en anbefaling, så er politikerne ikke forpligtet til at følge den.

Det har hele tiden været planen, at skolebygningen skulle rives ned, når eleverne skulle flytte over i det nye børne- og kulturhus. Den proces kan fremskyndes nu.

- Bygningen skal rives ned, og det kloge vil være at få dem revet ned så hurtigt som muligt, da tomme bygninger sjældent fører til noget godt. Der kan være en overvejelse om at bevare pavillonerne, da de ikke fejler noget, siger Michael Ziegler med henvisning til de pavilloner, der blev sat op, efter dele af skolen brændte i 2015.

Planen er, at der skal bygges boliger på grunden, hvor skolen i dag ligger. Det er en del af udviklingsplanen for hele Taastrupgaard.

