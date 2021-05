Se billedserie Den højeste koncentration af PFOS i grundvandet er fundet omkring Beredskabscentret i Hedehusene, hvor der er holdt mange brandøvelser gennem tiden - sandsynligvis også med brandskum indeholdende det farlige stof. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Farligt stof fundet i drikkevand - men der er ingen grund til bekymring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Farligt stof fundet i drikkevand - men der er ingen grund til bekymring

Taastrup - 29. maj 2021 kl. 08:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Mange år med brandøvelser på Beredskabscentret på Hedelykken i Hedehusene har sat sine spor på området i mere end en forstand.

Læs også: Farligt brandskum kan måske findes 88 steder

Nu er der nemlig fundet for høje koncentrationer af giftstoffet PFOS i grundvandet under centret, og forureningen menes at stamme fra det brandskum, som indtil år 2004 blev brugt på stedet.

Giftstoffet nedbrydes nemlig ikke i naturen, og derfor er det langsomt sivet ned i grundvandet gennem årene, så det altså nu kan måles i drikkevandet.

Indtil videre er værdierne dog så lave, at de ikke udgør nogen fare for borgerne i området, fortæller Arne Schøller Larsen, leder af Natur- og Miljø i Høje-Taastrup Kommune.

- Man skal ikke være bekymret. Vi holder skarpt øje og kontrollerer løbende værdierne i vandet, og det ser ikke ud til, at værdierne stiger. De ligger under grænseværdierne, så indtil videre skriger det ikke på, at vi skal gøre noget her og nu, siger han.

Den højeste værdi for PFOS, der er fundet i vandet fra Hedehusene Øster Vandværk, er 0,004 mikrogram, hvilket stadig er et stykke under den tilladte grænseværdi på 0,006 mikrogram.

- Selvom det ikke er for højt, er det alligevel højt nok til, at vi gerne vil holde et ekstra øje med det. Så det gør vi selvfølgelig, understreger Arne Schøller Larsen.

Har været i kikkerten Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har siden 2015 holdt øje med forureningen på stedet, og hvor meget den breder sig, og Høje-Taastrup Kommune har hele tiden fulgt udviklingen tæt.

I Hedehusene kan den lokale forurening potentielt blive et problem for de lokale vandværker Hedehusene Østre Vandværk og Vestre Vandværk Hedehusene, da de har indvindingsboringer placeret i den retning, som grundvandet strømmer fra Hedelykken.

Kortlægger området Den højeste koncentration af PFOS er fundet omkring Beredskabscentret, men stoffet er også fundet andre steder i kommunen, blandt andet ved Rockwool og Equinor, som ligger tæt på Beredskabscentret. Her er koncentrationerne dog ikke lige så høje.

- Vi ved faktisk ikke, hvor stoffet kommer fra, og det undrer os. Så nu er vi på jagt efter kilden, ligesom vi er i gang med at lave en større kortlægning over fund af stoffet i den del af kommunen, siger Arne Schøller Larsen.

Høje-Taastrup Kommune samarbejder blandt andet med Region Hovedstaden, HOFOR, vandværkerne og flere virksomheder i området for at afklare, hvilke kilder der er til forureningerne, og for at få et samlet overblik over forureningerne og hvordan de opfører sig.

Kortlægger området PFOS er et fluor-stof, der er del af PFAS-familien. Stofferne kan ikke nedbrydes i naturen, og de mistænkes for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Fluorstofferne PFAS har tidligere været brugt i en lang række overfladeprodukter, blandt andet pizzabakker og popcorn-poser, fordi det er smuds- og vandafvisende.

De seneste måneder er der kommet fokus på stoffet efter medieomtale af en forureningsskandale fra en gammel brandøvelsesplads i Korsør, hvor PFOS-forurening har spredt sig til græssende kvæg, nærliggende kolonihaver og badevand.

I dag er stoffet udfaset og forbudt, men det har været brugt mange steder, fortæller Ann Lyngberg, ledende overlæge i arbejdsmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus

- Derfor er det noget, vi stort set alle har i blodet i et eller andet omfang. Men i sagen fra Korsør kommer koncentrationerne op i et niveau, hvor det kan have nogle alvorligere effekter, har hun tidligere udtalt til Sjællandske.

De værdier, der er påvist i grundvandet i Hedehusene, er dog markant lavere end det, der er fundet ved Brandskolen i Korsør.

Miljømyndighederne påpegede allerede i 2014, at der kan være PFOS-forureninger fra op imod 27 brandskoler og øvelsespladser, hvor der har været brugt brandskum med PFOS gennem årene.

relaterede artikler

PFOS-undersøgelser bliver en langstrakt affære 22. maj 2021 kl. 09:46

For meget PFOS-gift i kolonihaver og grundvand 21. maj 2021 kl. 15:13

Giftigt skum brugt til skoleafslutninger 21. maj 2021 kl. 14:58