Per Jensen åbnede sin cykelsmedforretning i Taastrup for 40 år siden, men han sørger for at holde sig up to date via kurser.

Far og søn gjorde passionen til en levevej

Det var interessen for cykelløb, der kom til at forme Per Jensens karriere. Fordi han elskede at cykle og havde så stort talent for det, at han blandt andet kom på landsholdet som ung, begyndte han også at interessere sig meget for at kunne reparere cyklerne.