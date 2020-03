Se billedserie Dorthe Hald Poulsen og hendes børn går udenfor hver dag klokken 19 for at hylde hverdagens helte. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Familier synger, spiller og danser sig gennem krisen

Taastrup - 26. marts 2020 kl. 19:43 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store og små hænder klapper taktfast.

Nik og Jays "Frels Mig" blæser ud af højttalerne.

Børn og voksne danser rundt om sig selv. Griner og synger.

Det lyder som noget, der hørte tiden før coronavirus til. Men det her må man godt!

For det er nemlig den syv personer store familie Daminovski fra Taastrup, der hopper og danser derhjemme. Hver dag klokken 19.

- Det giver os lidt lettelse. Vi kunne mærke, at ungerne hyggede sig med det og havde det rigtig sjovt, fortæller Karina Daminovski. Og derfor besluttede de sig for at gøre det hver aften.





Bliver hjemme Familien bor på Tueholmen og har fem børn i alderen to til 14 år.

- Man kan ikke lade være med at være ekstra bekymret på børnenes vegne. Jeg ved, at de siger, at børn klarer det bedre, men jeg og vi er ikke der, hvor vi er i nærheden af at turde at udsætte vores børn for den risiko. Så vi bliver hjemme, lyder det fra Karina Daminovski.

Rart at give slip Så for at få lidt fest ind i hverdagen, danser og synger hele familien hver aften.

- De store bekymrer sig lidt med os, da de bedre forstår og hører, hvad der rører sig i nyhederne. Så det var også rart for dem, at vi »gav slip« sammen og dansede og grinede.

Spiller for hverdagens helte På Facebook florer en opfordring til, at alle skal synge fra deres vinduer, terrasser eller haver klokken 19 hver dag.

Og dagligt kan man nyde videoer af rendyrket livsglæde, der strømmer ud fra danske altaner og vinduer.

Og også hos Dorthe Hald Poulsen fra Taastrup gjalder det hver dag klokken 19. Her spiller de blandt andet Kim Larsens sange. Men de gør det faktisk ikke for deres egen skyld.

- Vi gøre en forskel for den, der gøre en forskel. Jeg ved godt, de ikke kan høre os, men vi viser vores respekt til dem, der kæmper for Danmark, fortæller Dorthe Hald Poulsen.





Vi står sammen Og det er netop følelsen af, at man gør noget hver for sig - men stadig som en del af et fællesskab - der gør hver dag klokken 19 til noget ekstra specielt hjemme hos familien Daminovski.

- Jeg har altid gjort meget ud af, at børnene skulle lære at være omsorgsfulde og hjælpsomme over for andre mennesker. Så derfor har vi meget tit deltaget i indsamlinger, løb og så videre, og denne her begivenhed viser og betyder også lidt, at vi står sammen! Allesammen. Det kan vi godt lide, lyder det fra Karina Daminovski.

