Falder for grænsen: Storcenter må vente med genåbning

Taastrup - 23. marts 2021

Mens den nye genåbningsplan har vakt glæde hos frisører og kultursteder, så vække den panderynker hos mange af landets storcentre.

For hvis de er større end 15.000 m2, så må de nemlig ikke slå dørene op før den 21. april - og det gælder blandt andet City2 i Høje-Taastrup.

- Vi havde sådan glædet os til at kunne fortælle jer, at vi åbner hele centeret efter påske. Men desværre åbner vi ikke hele City2 før tidligst 21. april, lyder det fra det lokale shoppingcenter på Facebook.

Og grænsen på 15.000 m2 vækker irritation hos Danske Shoppingcentre, som ejer City2 og 17 andre storcentre i Danmark.

Den betyder nemlig, at butikkerne i de store shoppingcentre ikke får glæde af den øgede handel, en genåbning forventes at føre med sig.

- Det undrer mig meget, at der pludselig kommer en grænse på 15.000 kvadratmeter ind. Hvor kommer den fra? Hvad er der af dokumentation for, at det skulle være farligere i større centre? Alle fællesarealer som legepladser og siddepladser er jo netop lukket ned, så kunderne tager ikke ophold i centrene, lyder kritikken fra direktør i Danske Shoppingcentre Jesper Faurholdt, i Berlingske.

Også Thomas Lüscher, der er centermanager for City2, har tidligere undret sig over, at shoppingcentre bliver underlagt strengere regler end andre steder i detailbranchen. Der er nemlig meget plads i et center som City2.

- Vi har styr på det. Vi har spritstandere over hele centret og sprittere ved døren, vi har corona-vagter, afstandsmarkeringer og et stort fokus på rengøring, ligesom der bliver sprittet af flere gange om dagen. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at det er trygt og forsvarligt at handle i City2, sagde han tilbage i slutningen af februar, da store dele af detailbutikkerne fik lov til at genåbne.

Noget har åbent Der er dog stadig butikker i City2, der har åbent.

Ud over dagligvarebutikkerne Føtex og Lidl, har også apoteket, Matas, Normal, Thiele, Synoptik og GLS butikken åbent fra centret. En række butikker har også åbnet deres døre ud til parkeringspladsen og må dermed holde åbent - det drejer sig om Silvan, Vero Moda, Only og Ønskebørn, ligesom udvalgte spisesteder har åbent for take away

Du kan se alle åbningstider her.