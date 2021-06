Der er i år sket et fald på fire procentpoint i andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse. Dermed er man længere fra at nå fastsat mål. Foto: Kenn Thomsen

Færre unge vælger erhvervsuddannelse: Fastholder alligevel ambitiøst mål

Taastrup - 22. juni 2021 kl. 05:55 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Det går ikke så godt som forventet med at få unge mennesker i 9. og 10. klasse, der bor i Høje-Taastrup Kommune, til at vælge ungdomsuddannelser.

Kommunen har blandt andet et erklæret mål om, at 24 procent af de unge i 2022 skal søge ind på en erhvervsuddannelsen, mens målet i 2025 er 30 procent.

Det tal er dog faldet i 2021 fra 22 procent i 2020 til 18 procent i år.

Corona-pandemien kan dog have haft indflydelse.

»En del af faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne er forventeligt, da intro- og brobygningsaktiviteter enten har været aflyst eller gennemført i andet/mindre omfang end normalt pga. Corona,« lyder det i en vurdering fra administrationen i Høje-Taastrup Kommune.

Samtidig er antallet af elever, der søger en gymnasial uddannelse steget fra 70 til 75 procent fra 2020 til 2021.

Så her er man over målet, der hedder 69 procent i 2022 og 63 procent i 2025. Sidstnævnte skal ses i lyset af, at man har et mål om at flere vælger erhvervsuddannelser frem for en gymnasial uddannelse.

Institutions- og skoleudvalget har netop besluttet at fastholde måltallene, blandt andet på grund af et håb om, at tingene normaliserer sig efter corona-situationen.

- Og så kommer der et campus i forbindelse med udviklingsplanen i Gadehavegård, hvor vi arbejder på at få en erhvervsuddannelse til at slå sig ned. Og det gør, at vi tør holde fast i måltallene, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

Administrationen oplyser, at man på grund af det markante fald til erhvervsuddannelserne, vil følge udviklingen frem mod 2022 tæt.