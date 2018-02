Færre unge i foreningerne: Høje-Taastrup halter bagefter

- Vi kan ikke entydigt sige, hvorfor der er denne store forskel, men vi kan se nogle forhold, der måske kan forklare lidt af den. Eksempelvis har Greve flere store foreninger med mange medlemmer, som gør det nemmere at skabe et større socialt engagement, hvilket igen gør foreningen mere attraktiv for medlemmerne. I Høje-Taastrup har vi flere mindre foreninger, der trods medlemmernes store indsats måske har svære ved at løfte de sociale aktiviteter, der også er vigtige for foreninger. Det er også nemmere at skaffe frivillige, jo flere medlemmer man har, forklarer Merete Scheelsbeck (K), formand for fritids- og kulturudvalget.