Blå Kors? behandlingscenter i Taastrup plejer at få overskudsmad fra Lidl, men på grund af udvidede åbningstider vil der være færre overskudsvarer denne påske. Derfor får brugerne i stedet en pose med varer, doneret af Lidl. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Færre overskudsvarer i butikkerne: Butikskæde donerer mad til sårbare borgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre overskudsvarer i butikkerne: Butikskæde donerer mad til sårbare borgere

Taastrup - 12. april 2020 kl. 07:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt betyder påskehelligdagene, at nødhjælpsorganisationen Blå Kors kan hente overskudsmad fra Lidl til deres brugere i Taastrup.

Men for at sprede danskernes påskeindkøb i coronatiden har erhvervsministeriet valgt, at dagligvarekæderne kan holde åbent skærtorsdag og påskedag, og det betyder mindre overskudsmad fra butikkerne.

Derfor har Lidl i år besluttet at donere gavekort for 50.000 kroner til Blå Kors, så trængte familier i Taastrup alligevel kan få en pose madvarer til påskedagene.

- De ekstra åbningsdage giver rigtig god mening for at sprede danskernes indkøb, men det har også gjort, at vi har måttet tænke alternativt i forhold til vores påskedonation til Blå Kors og nogle af de allermest trængte familier i Danmark. Corona-krisen skal ikke ramme de svageste ekstra hårdt, og derfor har vi valgt at omlægge donationen af overskudsmad til gavekort til vores butikker på 50.000 kroner, fortæller CSR-chef i Lidl Danmark, Lærke Skaksen.

De 50.000 kroner går til Blå Kors' behandlingscenter i Taastrup samt familienetværk og bo- og behandlingstilbud i ni andre danske byer.

Tager glad imod Hos Blå Kors i Taastrup fortæller økonoma Pia Palmer, at de sætter ind med ekstra god påskemad og lækkerier for beboerne i det omfang, som coronakrisen tillader.

- Vi synes, det er rigtig generøst under der her omstændigheder. Jeg er sikker på, at vores brugere og frivillige vil være taknemmelige for at få lidt ekstra godt. Særligt i den her tid, som er ekstra hård for den her målgruppe, siger Pia Palmer.

Alle 10 lokale Blå Kors-tilbud vil handle ind, så der både er frugt og grønt, kød, pålæg, bake-off og forskellige tørvarer i posen. Dermed er der er god mulighed for at både familienetværk og beboerne på bo- og behandlingstilbuddene kan få lidt ekstra i påsken.

- Vi er glade for vores samarbejde med Lidl. Grundet corona-krisen kan vi desværre ikke holde fælles påskefrokost for alle vores brugere rundt omkring i Danmark, så poserne med mad bliver ekstra godt fyldt op i år. Vores familienetværk har kontakt med flere hundrede sårbare familier. Situationen er lidt anderledes på vores bo- og behandlingstilbud, men vi har fundet en god løsning, hvor maden bliver delt ud over flere dage, siger generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christian Bjerre.

Lidl og Blå Kors har samarbejdet om donationer af mad siden 2017.