Færre læger har plads til nye patienter

Taastrup - 27. januar 2021 kl. 06:02 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der er færre praktiserende læger at vælge mellem i Høje-Taastrup Kommune.

For 79 procent af de praktiserende læger i kommunen havde i 2020 lukket for tilgang.

Det er en stigning på 16 procentpoiont i forhold til 2019, hvor 63 procent af lægeklinikker ikke kunne have flere patienter.

Det viser er ny analyse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Tallet i Høje-Taastrup er gået modsat af tallet for hele landet.

Kigger man på hele landet havde 56 procent af alle lægepraksis lukket for tilgang mod 62 procent i 2019. I 2018 var tallet helt oppe på 69 procent.

56 procent er dog stadig en ret høj andel set med historiske briller, viser analysen. I 2014 var det blot 38 procent af lægerne, der var lukket for tilgang.

I nabokommunerne Ishøj og Vallensbæk var endnu flere praksisser lukket for tilgang af nye patienter.

I Vallensbæk var alle lukket for tilgang som en af to kommuner i hele landet (Den anden er Lolland Kommune), mens det i Ishøj var 80 procent, der var lukket for tilgang.

Ifølge PLO er en høj andel af praksisser, der er lukket for tilgang, ofte et udtryk for, at der mangler læger i et givent område.

Samlet set er andelen af lægepraksis, der er lukket for tilgang, faldet med 19 procentpoint i Region Hovedstaden,

En lægepraksis kan lukke for tilgang, hvis den har 1600 patienter.

»Alt afhængigt af, hvilke patienter den enkelte praksis har og tilhørende arbejdspres, kan den enkelte praksis vælge,om den vil have et større antal patienter end 1.600 eller lukke for tilgang af nye patienter. Hvis en praksis har mere end 2.700 patienter, skal der søges om Samarbejdsudvalgets godkendelse til fortsat at have åbent for flere patienter,« lyder det i analysen.