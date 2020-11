Københavns Vestegns Politi har længe haft særlige indsatser rettet mod ulovligt gaderæs og nu er der faldet en betinget dom på 30 dages fængselsstraf for at overtræde den tilladte hastighed med 136 procent. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fængselsstraf for at køre gaderæs

Taastrup - 18. november 2020 kl. 14:31 Kontakt redaktionen

Retten i Glostrup har idømt en 33-årig mand fra Greve en fængselsstraf for at køre om kap ved et ulovligt gaderæs-arrangement i Hedehusene.

Kapkørslen skete på offentlig vej en lørdag aften lidt over kl. 23.15 den 21. september sidste år. Her var en del biler med motorinteresserede stimlet sammen på Baldersbuen i Hedehusene.

Københavns Vestegns Politi har længe haft særlige indsatser rettet mod ulovligt gaderæs blandt andet for at håndhæve færdselsloven, og da deltagerne begyndte at køre om kap med tilskuere, fik færdselsbetjente målt den 33-årige mands fart til mindst 118 km/t.

I dag fandt retten ham skyldig i at have kørt om kap mod en anden bil med tilskuere i nærheden og i at overskride den tilladte hastighed på 50 km/t med 136 procent.

- Anklagemyndigheden har vurderet, at der med de samlede omstændigheder - arrangeret ulovligt kapkørsel i tættere bebygget område med kraftig acceleration og en væsentlig fartoverskridelse med tilskuere - er tale om en særlig hensynsløs kørsel, og derfor lagde vi op til en fængselsstraf, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, Københavns Vestegns Politi.

Lignende strafpraksis er set i andre tilsvarende sager, samme linje fulgte retten og idømte den 33-årige mand 30 dages fængsel. Fængselsstraffen blev gjort betinget på betingelse af, at han udfører 40 timers samfundstjeneste.

Han fik desuden en tillægsbøde på 9.000 kroner og blev frakendt førerretten ubetinget i et år.

Den tiltalte mødte ikke op til dagens retsmøde. Han kan nu anke eller modtage dommen.

