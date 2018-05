Se billedserie Lisbeth Nielsen, Dorthe Nørgaard, Cathrine Sejberg Nielsen og hendes datter Ellinor er blandt beboerne på Marievej et Schmeichel-udkast fra Taastrup Hovedgade. Foto: Johan Monggaard

Fællesskab gennem 100 år

Taastrup - 02. maj 2018 kl. 11:21 Af Johan monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Marievej i Taastrup hører ikke til Høje-Taastrups største veje, men grundejerforeningen for Marievej har en af de længste historier i kommunen. Og 2. maj bliver der føjet endnu et kapitel til Marievejs Grundejerforenings historie. For her kan grundejerforeningen fejre 100 års jubilæum. Et jubilæum, der bliver fejret med en reception på dagen for særligt indbudte gæster i Medborgerhuset.

For beboerne er Marievej, ud over at være deres faste base, også kendetegnet som et sted med et særligt fællesskab. Et fællesskab, som Dorte Nørgaard gennem 42 år har været en del af og med sine mange år på vejen, er hun den af vejens nuværende beboere, der har boet længst tid på Marievej. Gennem sine år på vejen har Dorte Nørgaard kunnet følge med i udviklingen, men det er ikke kun gennem de 42 år, hvor hun har haft adresse på vejen, at hun har kunnet følge udviklingen, for de protokoller og bankbøger, der har været i brug er gennem de 100 år blevet gemt.

- I.C. Mortensen, der udstykkede Lykkens Gave, ville ikke blive ved med at betale for Marievej, så han ville have, at dem, der kom til at bo på vejen var med til at betale for vejen og på den baggrund blev Marievejs grundejerforening stiftet den 2. maj 1918, fortæller Dorte Nørgaard om baggrunden for grundejerforeningens start. Dorthe Nørgaard sætter pris på, at de gamle bøger er blevet gemt til eftertiden.

- Det er fantastisk at kunne følge historien i bøgerne, og det hænger fuldstændig sammen. Så har man været så betænksom, at man laver en medlemsprotokol, hvor det bliver skrevet ind i bogen, hver gang der kommer en ny ejer. Derfor har vi kunnet følge, hvem der har boet hvor, fortæller Dorte Nørgaard og tilføjer:

- Det er en meget lille vej med en meget stor historie, hvor folk tager ejerskab af vejen, siger Dorte Nørgaard, der tidligere har været formand for vejens grundejerforeningen.

Vejen er omdrejningspunkt Gennem årene har den lille vej, der i starten af vejen løber ind i Parkvej, mens den sidste del af vejen støder op til Grøndals Vænge, fået udviklet et stærkt fællesskab, som beboerne på vejen fortsat nyder godt af.

- Omdrejningspunktet har altid været vejen, og hvis der er en sag, så er vi sammen om det, fortæller kasserer i grundejerforeningen, hvor hun også har været formand, Lisbeth F. Nielsen og fortsætter:

- I 90 år havde vi været privatvej, men for ti år siden søgte vi kommunen om at blive kommunevej, og det var noget, vi gik ind i alle sammen, og vi blev kommunevej, siger Lisbeth F. Nielsen, der synes, at beboerne på den lille vej er gode til at hjælpe hinanden.

- Man drager en vis omsorg for hinanden, der er ikke ligegyldighed, og man kigger efter, når folk er på ferie, siger Lisbeth F. Nielsen, der som kasserer sidder i grundejerforeningens bestyrelse sammen med formand Lars Fisker og Torkil Svensgaard.

Nye generationer Gennem årene har den ældre generations børn forladt vejen, men gennem de sidste par år er der kommet børnefamilier til vejen.

- Der er kommet mange nye, og der er mange børn, der har samme alder. Vi har fået 11-12 børn, hvoraf de fleste er børnehavebørn, som begynder at få et fællesskab, siger Dorte Nørgaard.

Blandt de nye børnefamilier er Cathrine Sejberg Jensen og hendes mand, der for lidt over et år siden købte et hus på Marievej, og de er glade for det sted, hvor de har slået sig efter at være flyttet fra København.

- For os har det været rigtig sjovt at komme her. Der er nogle faste traditioner, der er generalforsamlingen, hvor man hygger sig rigtig meget sammen. Og det kan kun lade sig gøre, når man godt vil hinanden og godt vil være gode naboer, og det synes jeg har været enormt rart at flytte ned til, fortæller Cathrine Sejberg Nielsen, der er overrasket over sammenholdet på vejen.

- Det er kommet bag på os, at der er det her sammenhold, men det har været en utrolig behagelig oplevelse. Det er sjovt at være med til at bygge videre på den historie, der er på vejen, siger Cathrine Sejberg Nielsen om fællesskabet på Marievej, der har syv villaer, hvor af den ene er et to-families-hus.

Ud over en reception holder grundejerforeningen 5. maj fra klokken 10-13 et loppemarked på Marievej.