Fællessang i byen: - Jeg åbner havedøren og skråler med

Taastrup - 25. marts 2020

I Reerslev ved Hedehusene åbner en del af borgerne i disse dage døre eller vinduer og synger med, når der er morgensang i tv og radio.

Her har man nemlig taget det til sig at synge morgensang med DR PigeKorets dirigent Phillip Faber, når han hver morgen toner frem ved sit klaver i et kvarters tid på DR1 og P2 og synger sange fra højskolesangbogen, den danske salmebog eller andre dansksprogede sange.

Morgensangen på DR er startet sideløbende med, at danskerne er blevet bedt om at blive hjemme grundet risiko for smitte med coronavirus. Så konceptet med morgensang er, at alle synger sammen - hver for sig.

Og det har en del af blandt andet Reerslevs borgere taget til sig. I sidste uge kunne man således læse en opfordring på facebooksiden "Det sker i Stærkende-Reerslev" fra Reerslev-borgeren Johan Galster om at synge med ud gennem vinduer og døre til den lange version af DR-udsendelsen i fredags.

Den opfordring er flere med på.

"Jeg åbner havedøren, skruer op for lyden på tv og skråler med - forhåbentlig sammen med mange andre," skriver en kvinde i gruppen blandt andet som svar.

Mens en mand senere i tråden under opfordringen skriver: "Tak for god morgensang her til morgen. Jeg stod i haven og skrålede med. Håber ikke, det generede," akkompagneret af flere muntre emojier.



Synger fra legeplads Siden fredag har Johan Galster selv stået på den såkaldte "Elefantlegeplads", der ligger midt i villakvarteret Thorsager i Reerslev, og sunget og spillet violin derfra under morgensangen.

- Det er dejligt at synge. Man bliver glad af det. Det er rart at være sammen om noget andet, der er udenfor én selv, siger Johan Galster og tilføjer:

- Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder.

Det er et tysk ordsprog, hvis oprindelse kan spores tilbage til en folkesang. Ordlyden kan oversættes til: "Hvor man synger, sæt dig roligt ned. Vrede mennesker har ingen sange."



De sidste par dage har en håndfuld mennesker valgt at synge med fra legepladsen - på behørig afstand af hinanden.

Det glæder Johan Galster, at en del af landsbyen synger med, uanset om det er hjemmefra eller ved legepladsen.

- Det er bare rart. Det er den uspecifikke glæde ved noget, man ikke kan forklare. Så har vi noget at se hen til, så der sker lidt i løbet af dagene, siger Johan Galster.

Hvis man vil følge med i morgensangen fra DR og ikke mindst synge med fra åbne døre og vinduer, sendes programmet direkte alle ugens dage i øjeblikket - klokken 9.05 på hverdage og en time senere i weekenden.