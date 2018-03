Ansatte på skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune kommer med en fælles opfordring til at få lavet en aftale, så de mange visioner på skoleområdet i kommune kan føres ud i livet. Foto: Per Christensen

Fælles opråb fra skolerne: Få nu lavet en aftale

Taastrup - 15. marts 2018

Nok er nok! Sådan lyder indledningen på et åbent brev, som en række unavngivne ansatte ved folkeskolerne i Høje-Taastrup har sendt til Michael Ziegler og KL's bestyrelse.

I brevet opfordrer medarbejderne til, at der bliver fundet en løsning på de kuldsejlede overenskomstforhandlinger ved forhandlingsbordet, så man undgår en storkonflikt, skriver DAGBLADET Roskilde.

»Som medarbejdere i Høje-Taastrups kommunale skolevæsen oplevede vi, at der blev iværksat et større udviklingsarbejde i august 2017. Vi skal udvikle skolen i forhold til det 21. århundrede. Vi skal undervise problemorienteret, fremme innovation, kreativitet, samarbejde og motivation. Nu vil KL, med dig i spidsen, tilsyneladende endnu engang tromle jeres dagsorden ned over skolen - ikke alene i handling ved lockout, men også fortsat ved at manipulere med skolens virkelighed. Som medarbejdere måtte vi i 2013 lægge ryg til at blive fremstillet som grådige, egoistiske og ufleksible. Ekkoet fra dengang hænger stadig i luften og bliver forstærket nu, hvor KL's ageren igen giver mulighed for mistanke om aftalt spil«, lyder det i brevet.

»Det er meget svært under disse omstændigheder at finde motivationen og glæden ved vores arbejde. Nærmest uvirkeligt bliver det, når man medtænker fornævnte visioner for skolen i Høje-Taastrup. Vi opfordrer Jer til at finde en forhandlet løsning med respektive faglige organisationer, der kan understøtte medarbejdernes motivation og lyst til at arbejde i den danske folkeskole, herunder i Høje-Taastrup«, slutter brevet fra medarbejderne, der tæller både lærere, pædagoger, sekretærer og ledere.

Og den opfordring vil borgmester i Høje-Taastrup og KL's chefforhandler, Michael Ziegler (K), meget gerne følge.

- Vi er bestemt ikke ude på at tromle nogen. Jeg vi meget gerne finde en løsning ved forhandlingsbordet, og vi arbejder netop hårdt på at undgå en konflikt, som vil være noget møg for alle parter, siger Michael Ziegler og forklarer, at der for ham at se er tre knaster i forhandlingerne netop nu: Den betalte spisepause, lærernes arbejdstidsaftale og størrelsen på lønstigningen.

Første punkt er mest af alt et statsligt problem, da der allerede findes en velfungerende aftale om frokostpausen for de kommunalt ansatte, mener Michael Ziegler.

- Men lærernes arbejdstidsaftale er selvsagt en udfordring. Vi er villige til at lave ændringer i den og har tilbudt forbedringer, men lærerne gerne vil have den fundamentalt ændret. Og vi ønsker ikke at komme tilbage til, hvordan det var før 2013, siger han og peger herefter på lønnen som den tredje knast.

- Selvfølgelig skal de offentlig ansatte have en lønstigning, men lige nu er deres krav en meget stor lønstigning, der gør, at de offentligt ansattes overhaler de privatansattes. Der mener vi, at vi skal ramme et niveau, der flugter med det private, forklarer Michael Ziegler, som stadig håber, at der kan findes en fælles løsning ved forhandlingsbordet.

Han kommer i samme ombæring med en appel til de kommunalt ansatte i Høje-Taastrup.

- Lad os nu skille tingene ad. Vi plejer godt at kunne finde ud af tingene i Høje-Taastrup i en god tone, og en truende storkonflikt bør ikke ændre ved den relation, jeg som borgmester har i det daglige med de mange dygtige medarbejdere, der er i kommunen, siger han.

Forhandlingerne er netop nu i Forligsinstitutionen, men lykkes det ikke at indgå en aftale, har fagforeningerne varslet strejker fra den 4. april. KL har svaret igen ved at varsle en omfattende lockout fra den 10. april. Forligskvinden kan dog udskyde konflikten to gange 14 dage.