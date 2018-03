Fægteklub vinder to guldmedaljer

Taastrup Fægteklub (TAAF) vinder to guldmedaljer og to bronzemedaljer til DM i fægtning.

Oliver havde valgt at stille op i både sabel og kårde, ligesom han også valgte at stille op mod børnene helt op til 14 år i sabel.

Lørdag var Sana i kamp i miniorer-rækken på kårde, hvor det blev til en godkendt indsats i puljen med to sejre af fire mulige. Det gav Sana et udgangspunkt som nummer tre før udslagning.

Sana mødte i semifinalen Sif Kristiansson fra Fægteklubben Trekanten Vordingborg og i en tæt kamp måtte Sana til sidst erkende, at den ældre modstander var lidt for stærk og vandt med 10-7. Men en flot bronze til Sana, der fik sin første DM medalje.

Oliver måtte også erkende, at en ældre og mere erfaren modstander stod overfor ham i semifinalen, hvor han mødte Frederik Troen fra Roskilde fægteklub. Frederik havde set at en måde at slå Oliver på var at udnytte en bedre fysisk form. I bedste musketerstil fløj drengene frem og tilbage over pisten indtil Olivers kræfter slap op nedkæmpet 15-5. Men ligeledes en flot bronze til Oliver.