Fægteklub får del i millionpulje fra fond

- Vi har stor succes med vores familiefægtning, men vi har ikke tøj og udstyr, der passer til børn og deres voksne. Vi tror på, at der er et rigtig stort potentiale for at få flere børn og familier til at deltage, hvis vi kan sørge for at hjælpe med udstyr. Vi tror på, at jo mere vi kan involvere børnenes forældre, jo bedre vil vi fungere som klub, og jo bedre vil lokalområdet og Taastrupgaard tage imod os. Det nye udstyr kan styrke den proces, og det sikrer, at flere får mulighed for at deltage. Erfaringsmæssigt ved vi også, at fægtning styrker børns koncentration og motorik, og at en sidegevinst ved fægtningen er, at de bliver bedre i skolen, fortæller Jørgen Wulff Rasmussen, bestyrelsesmedlem og fondsansvarlig i Taastrup Fægteklub.