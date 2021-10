Få vejledning til den nedsatte hørelse

I de fleste tilfælde kan et høreproblem heldigvis afhjælpes. Høreapparaterne er i dag så teknisk gode, at det vil være en rigtig god oplevelse at få et høreapparat. Nogen vil opleve, at en helt ny verden åbner sig, hvor man igen kan følge med i en samtale. Roskilde HøreCenter, med 32 års erfaring inden for området, og Oticon samarbejder om at oplyse om de mange muligheder, der er med de allernyeste høreapparater. Høreapparatkonsulent Lars Gertsen vil fortælle om hørenedsættelse, brug af høreapparat og om, hvad man kan forvente eller ikke forvente. Der informeres også om undersøgelse hos ørelæge, om udgiften til et høreapparat, og om hvordan det offentlige tilskud virker på nuværende tidspunkt.