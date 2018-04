Få tjekket synet gratis hos Synoptik i City 2 den 11. til 13. april. PR-foto

Få tjekket dit syn gratis

Taastrup - 11. april 2018 kl. 13:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et godt syn er helt centralt for menneskers livskvalitet, og derfor vil Synoptik sætte fokus på, at danskerne skal passe på deres syn og få det tjekket. En ny Epinion-undersøgelse viser, at 40 procent af danskerne sidst fik tjekket synet for to eller flere år siden, mens hele 15 procent af danskerne aldrig har været til en synsprøve. Men selvom synsproblemer er irriterende i dagligdagen, kan det for nogen være svært at finde tiden til at få taget et synstjek, men nu gør Synoptik det lettere med en stor, national synsevent.

»Menneskers syn og livskvalitet er meget tæt forbundet, da vi jo oplever verden gennem vores øjne. Vi ønsker derfor at sætte fokus på danskernes syn og gøre en ekstra indsats for dem, som mangler den sidste motivation for at få tjekket synet. Det er vigtigt at få synet tjekket regelmæssigt, så du kan få den rette hjælp,« siger Annette Slyngborg, som er klinisk fagspecialist hos Synoptik.

Synoptik i City 2 tilbyder som en del af det nationale synsevent et gratis synstjek fra onsdag den 11. april til fredag den 13. april. Butikkens faste team af dygtige optikere og brillestylister står klar til at foretage synsprøver, rådgive om valg af briller og kontaktlinser og fortælle om sæsonens brillemodetendenser.

I anledning af synseventet har butikschef Tanja S. Kirkegaard også inviteret yderligere en af Synoptik-kædens erfarne synseksperter Leena Rasmussen på besøg til at hjælpe kunderne.

»Vores syn ændrer sig hele livet igennem, og derfor er det vigtigt at holde øje med, om det pludselig er lidt sværere at orientere sig. Synet skal tjekkes ca. hvert andet år, så man er sikker på, at man har den rigtige styrke eller blot for at sikre sig, at alt er i orden. Vi er derfor glade for at invitere vores kunder ind til et gratis synstjek,« fortæller butikschef Tanja S. Kirkegaard.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid til synstjek under synseventen, så alle kan kigge forbi og få tjekket synet på blot få minutter.