Eleverne i afgangsklasserne i kommunens grundskoler kan næste år tage et valgfag på Høje-Taastrup Gymnasium, hvor de kan få astronomi-undervisning. Her er det andromeda-galaksen, der er fotograferet af Johan Lyster fra 2.S på Høje-Taastrup Gymnasium. Foto: Johan Lyster

Få svar på universets store spørgsmål: Folkeskoleelever kan få gymnasieundervisning

I samarbejde med Læringshuset Nærheden tilbyder Høje-Taastrup Gymnasium et undervisningsforløb inden for astronomi og udforskning af rummet.

- Vi arbejder med nogle af de spørgsmål, der har optaget astronomien mest i de sidste fire årtier: Findes der planeter om andre stjerner, og minder de om Jorden? For at kunne besvare sådan et spørgsmål, skal man vide, hvordan stjerner dannes og også vide, hvad vores galakse - Mælkevejen - består af. Indenfor de sidste 95 år har forskningen vendt op og ned på vores forståelse af Universet; vores Solsystem er ikke speciel på nogen måder. Der findes planeter om milliarder af stjerner i Mælkevejen, siger Jonathan Vivanco.