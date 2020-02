FGU Skolen Øst og Danmarks Naturfredningsforening i Høje-Taastrup byder inden for til møde, hvor man kan få mere at vide om ungeklimaråd. Foto: Kasper Ellesøe

Få inspiration til at deltage i nyt ungeklimaråd

Tirsdag den 3. marts klokken 14-15 er alle unge i Høje-Taastrup Kommune inviteret til at blive klogere på, hvordan man kan organisere sig, når man er bekymret for klimaet og naturen.

Her der på FGU-Skolen Øst på Rugvænget 7-9 i Taastrup være besøg af to unge kvinder Ellen Lykkeby Myhrmann og Emma Klint Hansen.

De kommer begge fra Sønderborg og har siddet med i ungeklimarådet her i cirka et halvt år.

Mødet afholdes, efter at Høje-Taastrup Kommune har valgt selv at oprette et ungeklimaråd. Og det retter sig mod alle, der ønsker at gøre en indsats i forhold til klimaet og naturen. I forlængelse af mødet vil arrangørerne lave en liste over hvem der godt bagefter vil arbejde videre i forhold til klimaet og naturen.