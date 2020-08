Høje Taastrup Fjernvarme er ejet af kunderne, som derfor kan være med til at sætte retningen for en bæredygtig udvikling af den fælles varmeforsyning.

Få indflydelse på fjernvarmen: Lad din stemme blive hørt

Taastrup - 18. august 2020

Høje-Taastrup Fjernvarme er landets største forbrugerejede fjernvarmeselskab, og nu er det tid til at finde de kunder, der skal være med til at præge selskabets fremtid.

Torsdag den 27. august holder Høje Taastrup Fjernvarme nemlig møde i valggruppe 1, der er for kunder, som ejer ejendomme mindre end 500 m2 - det er altså typisk de private fjernvarmekunder i Høje-Taastrup. Mødet holdes i Kulturcentret i Taastrup og begynder klokken 19.00.

Mødet var egentlig fastlagt i april, men måtte udsættes som følge af Corona-restriktionerne. Nu kan mødet holdes, og Høje Taastrup Fjernvarme understreger, at man trygt kan møde op, da alle gældende regler om forsamlinger vil blive overholdt.

For at få adgang til valggruppemødet skal kunderne kontakte Høje Taastrup Fjernvarme per telefon eller mail for at få tilsendt dagsorden og adgangskort.

Ejet af kunderne Valggruppemødet er det første, siden selskabets nye vedtægter trådte i kraft 28. januar. Hermed blev antallet af valggrupper, der vælger medlemmer til repræsentantskabet, reduceret fra tre til to. Valggruppe 1 (ejendomme under 500 m2) vælger 15 til repræsentantskabet, og af dem vælges tre til bestyrelsen.

- Det er derfor på valggruppemødet, at man som kunde kan gøre sin indflydelse gældende. Vi er landets største forbrugerejede fjernvarmeselskab, så vores ejere - kunderne - har en vigtig rolle i at præge, hvordan selskabet skal udvikle sig, siger Nils Olsen, formand for Høje Taastrup Fjernvarme.

Der er cirka 6.500 kunder fra række- og parcelhuse i valggruppe 1.

Valggruppe 2, som vælger 20 til repræsentantskabet og fire til bestyrelsen, består af ejendomme over 500 m2, så det er typisk boligselskaber, erhvervsejendomme m.m. Valggruppe 2 holder møde den 3. september.

Kom og få indflydelse På valggruppemødet den 27. august bliver årsrapporten for 2019 og budgettet for 2020 fremlagt til debat, ligesom der vil blive orienteret yderligere om de nye vedtægter.

- Det er her, at man som kunde kan komme med ideer eller kommentarer til selskabets virke. Og man kan stille op til valget til repræsentantskab og bestyrelse og dermed være med til at sætte kursen for vores fælles varmeforsyning, siger Nils Olsen.